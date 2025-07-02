Alarmantno stanje u Španiji: Dječak preminuo od toplotnog udara, dvije osobe stradale u šumskom požaru

Dječak je preminuo u Španiji uslijed toplotnog udara, a dvije osobe su stradale nakon što je požar zahvatio šumsko područje, a koji je nastao zbog ekstremnih vrućina.

Vlasti su potvrdile da je izgorjelo 6.500 hektara zemlje. Zbog toga su vlasti izdale naredbu za 18.000 osoba da ostanu kod kuće, javlja Guardian.

- Šokiran sam nakon što sam saznao za smrt dvije osobe u požaru. Moje iskreno saučešće njihovim porodicama. Pozivam na veliki oprez i da se slijede sva uputstva i preporuke službi u svim pogođenim područjima – kazao je regionalni predsjednik Salvador Ila (Illa).

Vatrogasci su uspjeli staviti požar pod kontrolu.

Očekuje se da će širom Evrope temperature danas i sutra prelaziti 40 stepeni Celzijusa, a nadležne službe izdaju preporuke građanima da izbjegavaju boravak na otvorenom.