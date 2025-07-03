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UZROK NEPOZNAT

Užas na Baliju: Trajekt potonuo, četvero mrtvih, deseci nestalih

Dosad je spašeno 29 osoba, dok potraga za preostalim putnicima i dalje traje

Potraga za nestalim ljudima. Screenshot / Platforma X

A. O.

3.7.2025

Spasilačke službe Balija potvrdile su da su najmanje četiri osobe poginule, dok se deseci vode kao nestali, nakon što je trajekt potonuo u vodama kod ovog indonezijskog turističkog ostrva.

Na trajektu je bilo 53 putnika i 12 članova posade kada je potonuo sinoć u 23:20 po lokalnom vremenu (15:35 GMT), na putu iz Banjuvangija (Banyuwangija) na istočnoj obali ostrva Java prema Baliju, navela je kancelarija Nacionalne agencije za potragu i spašavanje iz Surabaje (Surabaye).

Dosad je spašeno 29 osoba, dok potraga za preostalim putnicima i dalje traje.

Vlasti istražuju uzrok nesreće. Operater trajekta kazao je lokalnim medijima da je brod prijavio kvar na motoru nedugo prije nego što je potonuo.

Prema informacijama koje su objavile vlasti, većina preživjelih su stanovnici priobalnog grada Banjuvangi, dok su ostali došli iz unutrašnjosti Jave.

Predsjednik Prabovo Subianto (Prabowo), koji se trenutno nalazi u zvaničnoj posjeti Saudijskoj Arabiji, naredio je hitan odgovor nadležnih službi.

Ruta trajekta između luka Ketapang na Javi i Gilimanuk na Baliju često se koristi za lokalna putovanja između ova dva velika ostrva.

Fotografije koje je objavila novinska agencija Antara prikazuju ambulantna vozila u pripravnosti i mještane koji uz cestu iščekuju informacije o nestalima.

Pomorske nesreće nisu rijetkost u Indoneziji, arhipelagu koji se sastoji od oko 17.000 ostrva, gdje je neujednačena primjena sigurnosnih propisa dugogodišnji problem.

U martu ove godine, jedna državljanka Australije je poginula nakon što se brod sa 16 osoba prevrnuo kod obale Balija.

# BALI
# TRAJEKT
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