"Pirokumulus" izazvao totalni haos: U Španiji se uslijed požara stvorio neobičan i opasan fenomen

Područje Lleide u Kataloniji zahvatio je veliki požar jučer, a sa sobom je donio i prirodni fenomen tzv. vatrenog oblaka, odnosno pirokumulusa.
Ovaj požar širio se brzinom od 28 kilometara na sat, prenose španski mediji.
Njegovo brzo širenje prouzrokovalo je vrlo suho vrijeme, ali i formiranje pirokumulusa koji je uzrokovan atmosferskom nestabilnošću.
- Incident se dogodio pod "vrlo nestabilnim atmosferskim uslovima", što je dovelo do formiranja ovih oblaka, koji ponekad izranjaju iz dima požara i izazivaju njihovo širenje - rekao je profesor šumarskog inženjerstva Viktor Resko de Dios (Victor Resco de Dios).
Prema njegovom objašnjenju, kada vatreni stub nosi toliko energije, sposoban je za kondenzaciju kada dostigne gornje slojeve, što je posebno vjerovatno u uslovima atmosferske nestabilnosti i što je uzrokovalo njegovo tako brzo širenje.
- Pirokumulus djeluje poput lokomotive, odnosno pretvara toplinsku energiju u kinetičku energiju, vuče vatru naprijed i umnožava njenu brzinu. Formiranje vatrenog oblaka ili pirokumulusa je kao prelazak sa vatre koja zagrijava kamin na vatru koja zagrijava motor lokomotive - objasnio je.
Ovakvi oblaci, kako ističe, izazivaju požare šeste generacije.
- Njihova brzina je nevjerovatna i emituju toliko energije da je u tim uslovima najbolje što treba učiniti osigurati sigurnost osoblja i malo više od toga - upozorio je stručnjak.