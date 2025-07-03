"Pirokumulus" izazvao totalni haos: U Španiji se uslijed požara stvorio neobičan i opasan fenomen

Područje Lleide u Kataloniji zahvatio je veliki požar jučer, a sa sobom je donio i prirodni fenomen tzv. vatrenog oblaka, odnosno pirokumulusa.

Ovaj požar širio se brzinom od 28 kilometara na sat, prenose španski mediji.

Njegovo brzo širenje prouzrokovalo je vrlo suho vrijeme, ali i formiranje pirokumulusa koji je uzrokovan atmosferskom nestabilnošću.