Napad u Finskoj: Nekoliko ljudi izbodeno na ulici

Povrijeđenima je ukazana ljekarska pomoć, a stepen njihovih povreda nije poznat u ovom trenutku.

Osumnjičeni je nasrnuo na građane koji su se nalazili ispred tržnog centra, kod autobuskog stajališta.

Prema prvim informacijama, napadač je nožem nasrnuo na građane i ubadao ih.

Nekoliko osoba izbodeno je nožem u centru grada Tampere u Finskoj, a osumnjičeni za napad je uhapšen, saopštila je policija.

U saopštenju se navodi da je policija blokirala područje između autobuske stanice u Tampereu i tržnog centra Ratina i da je saobraćaj u centru grada u zastoju, prenio je finski javni servis Yle. Očevici kažu da ljekari unesrećenima pružaju pomoć na licu mjesta i da je svuda po pločniku krv.

Ističe se da policija ispituje svjedoke.

Na tom području raspoređen je veliki broj policajaca.

Iz policije su saopštili oko 17.30 časova da je "napad okončan" i da ne postoji dalja opasnost za građane.

Vlasti su samo potvrdile da je uhapšena muška osoba. Nije otkriven njegov identitet, kao ni šta je motiv napada.