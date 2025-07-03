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U CENTRU GRADA TAMPERE

Napad u Finskoj: Nekoliko ljudi izbodeno na ulici

Vlasti su samo potvrdile da je uhapšena muška osoba, nije otkriven njegov identitet, kao ni šta je motiv napada

Policija na mjestu napada. Platforma X

B. C.

3.7.2025

Nekoliko osoba izbodeno je nožem u centru grada Tampere u Finskoj, a osumnjičeni za napad je uhapšen, saopštila je policija.

Policija nije navela tačan broj povrijeđenih.

Prema prvim informacijama, napadač je nožem nasrnuo na građane i ubadao ih.

Napad se dogodilo oko 16.30 sati po lokalnom vremenu.

Osumnjičeni je nasrnuo na građane koji su se nalazili ispred tržnog centra, kod autobuskog stajališta.

Povrijeđenima je ukazana ljekarska pomoć, a stepen njihovih povreda nije poznat u ovom trenutku.


U saopštenju se navodi da je policija blokirala područje između autobuske stanice u Tampereu i tržnog centra Ratina i da je saobraćaj u centru grada u zastoju, prenio je finski javni servis Yle. Očevici kažu da ljekari unesrećenima pružaju pomoć na licu mjesta i da je svuda po pločniku krv.

Ističe se da policija ispituje svjedoke.

Na tom području raspoređen je veliki broj policajaca.

Iz policije su saopštili oko 17.30 časova da je "napad okončan" i da ne postoji dalja opasnost za građane.

Vlasti su samo potvrdile da je uhapšena muška osoba. Nije otkriven njegov identitet, kao ni šta je motiv napada.

# NAPAD
# POVRIJEĐENI
# FINSKA
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