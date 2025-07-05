Razorne poplave pogodile Teksas: 13 mrtvih, 20 djece nestalo

Najmanje 13 osoba je poginulo, a desetine su nestale, među kojima 20 djece, nakon iznenadnih poplava koje su danas pogodile dijelove centralnog Teksasa.
Nestanak oko 20 djece koja su boravila u ljetnom kampu potvrdio je viceguverner Dan Patrik (Patrick).
- U roku od 45 minuta, rijeka Guadalupa narasla je za 8 metara i došlo je do razorne poplave – odnijela je imovinu, a nažalost i ljudske živote - rekao je Patrik na konferenciji za medije u petak.
Pročitao je izjavu kampa Mystic, u kojem se nalazi oko 700 djece, u kojoj se navodi da je došlo do "katastrofalnog nivoa" poplave te se roditeljima poručuje da, ukoliko nisu kontaktirani, znači da je njihovo dijete evidentirano kao sigurno.
- To ne znači da su djeca nestala. Moguće je da su izvan dometa komunikacije - dodao je viceguverner, koji privremeno obavlja dužnost guvernera dok je Greg Abot (Abbott) na odmoru.
Vanredno stanje
Zbog ozbiljnosti situacije proglašeno je vanredno stanje u područjima Hill Country i Concho Valley. Spasilačke akcije i evakuacije traju od ranih jutarnjih sati, a vlasti upozoravaju da bi mogle uslijediti nove poplave, čak i ako ne bude jake kiše.
- Čak i pri slaboj kiši moguće su nove poplave - poručio je vršilac dužnosti guvernera Dan Patrik (Patrick).
Guverner Teksasa Greg Abot izjavio je da država osigurava "sve potrebne resurse za Kervil, Ingram, Hant i cijelo područje Teksas Hil Kantrija koje se suočava s ovom razornom poplavom".
Područje pogođeno poplavama nalazi se sjeverozapadno od grada San Antonija. Snimke s terena prikazuju bujice koje su preplavile mostove i ceste, dok voda brzo teče i nosi sve pred sobom.
Upozorenja službi
Tačan broj poginulih i nestalih još nije službeno potvrđen.
- Molim vas, ne riskirajte. Budite oprezni, pratite lokalna upozorenja hitnih službi i nikako nemojte voziti kroz poplavljene ceste - apelovao je komesar Ministarstva poljoprivrede Teksasa Sid Miler (Miller).
Šerifov ured okruga Ker je opisao događaj kao "katastrofalnu poplavu" i potvrdio da ima žrtava. Građanima koji žive blizu potoka, riječnih tokova i rijeke Guadalupa savjetovano je da se odmah sklone na viši teren.