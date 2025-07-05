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NJEMAČKA

Liderka AfD-a: Pritisci na zabranu stranke podsjećaju na nacističko doba

Hitler je bio prvi koji je zabranio druge stranke i ograničio slobodu medija, poručila je Vajdel

Alisa Vajdel. AP

M. Až.

5.7.2025

Predsjednica krajnje desničarske njemačke stranke Alternativa za Njemačku (AfD) Alisa Vajdel (Alice Weidel) izjavila je da pritisak koji dolazi iz Socijaldemokratske partije (SPD) s ciljem zabrane njene stranke podsjeća na "mračna vremena".

Vajdel je povukla paralelu s periodom nacizma.

- Već smo to vidjeli: Adolf Hitler – oh, evo i tog imena – on je bio prvi koji je zabranio druge stranke i ograničio slobodu medija - kazala je Vajdel novinarima tokom okupljanja poslaničke grupe AfD-a u Berlinu.

Dodala je da je rasprava o "ozbiljnom razmatranju zahtjeva za zabranu AfD-a" podsjetila na "vrlo mračna vremena".

SPD je tijekom stranačke konvencije prošlog vikenda usvojio prijedlog u kojem se navodi da je "vrijeme da nadležni ustavni organi, koji imaju ovlaštenje za pokretanje postupka, odmah stvore uslove za podnošenje zahtjeva za utvrđivanje neustavnosti AfD-a".

O eventualnoj zabrani stranke morao bi odlučiti Savezni ustavni sud, na osnovu zahtjeva saveznih vlasti ili jednog od domova parlamenta.

AfD pravno osporava trenutnu klasifikaciju i pitanje je trenutno na čekanju.

# AFD
# NJEMAČKA
# ALICE WEIDEL
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