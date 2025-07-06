Talibani i Afganistan u biznisu: Počeo izvoz deterdženta u Evropu

Afganistanski zvaničnici i članovi talibanske vlade saopćili su kako je jedna privatna afganistanska kompanija potpisala ugovor o izvozu deterdženta u Evropu, što predstavlja i historijski ugovor za ovu zemlju.

Privatna kompanija izvezla je 21 tonu deterdženta u Evropu, tačnije u Veliku Britaniju.

- Prvo smo izvozili u Tadžikistan i Uzbekistan, a danas smo napredovali iz Azije u Evropu i deterdžent smo izvezli u London, odnosno Veliku Britaniju- rekao je direktor kompanije Rasouldad Amini.

Šef Odjela za industriju i trgovinu Balkha smatra da ovaj izvoz predstavlja novo poglavlje u razvoju afganistanske proizvodnje i privatnog sektora.

- Ove inovacije pokazuju da su afganistanski proizvodi po kvalitetu jednaki međunarodnim standardima i da imaju sposobnost ulaska na tržište- rekao je Amir Mohammad Muttaqi, šef Odjela za industriju i trgovinu Balkha.

Neki članovi privatnog sektora naglašavaju da bi afganistanski industrijalci i investitori trebali težiti ekonomskom rastu i stvaranju radnih mjesta u Afganistanu putem izvoza.

- Sada kada smo postigli političku nezavisnost, moramo postići i ekonomsku nezavisnost. Dok ne postignemo ekonomsku nezavisnost i uspostavimo ravnotežu između izvoza i uvoza, ne možemo povratiti svoje dostojanstvo-, rekao je šef Trgovinske i investicijske komore Asadullah Asadi.