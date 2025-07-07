UN osudio talibansku politiku prema ženama: Protiv bile samo SAD i Izrael

Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila je rezoluciju kojom osuđuje "institucionalizirani sistem" segregacije žena i djevojčica koji sprovodi talibanska vlast u Afganistanu.

Rezolucija je usvojena sa 116 glasova za, dva protiv – Sjedinjenih Američkih Država i Izraela – dok je 12 država bilo suzdržano. U tekstu se izražava duboka zabrinutost zbog "teškog, upornog, raširenog i sistemskog ugnjetavanja svih žena i djevojčica u Afganistanu" od strane talibana, koji su uspostavili sistemsku diskriminaciju, segregaciju, negiranje ljudskog dostojanstva i isključivanje žena i djevojčica iz javnog života.

Apel na ukidanje politike

Države članice posebno su pozvale talibansku administraciju da "hitno ukine" pojedine politike, naročito Zakon o širenju vrlina i sprječavanju poroka, koji dodatno ograničava osnovna ljudska prava i slobode žena, djevojčica, ali i svih građana Afganistana.

Rezolucija također pozdravlja pregovore koje je UN pokrenuo u Dohi 2023. godine kako bi se koordinisao pristup međunarodne zajednice talibanskim vlastima. U tim pregovorima su po prvi put u julu 2024. učestvovali i predstavnici talibanske administracije.

U tom kontekstu, rezolucijom se poziva generalni sekretar UN-a Antonio Gutereš da imenuje specijalnog koordinatora koji će olakšati usklađeniji i strukturiraniji međunarodni odgovor.

Uključivanje u pregovore

Sjedinjene Američke Države, koje su glasale protiv, odbacile su ideju uključivanja talibana u međunarodne pregovore bez jasnih obaveza.

- Gotovo četiri godine nakon što su talibani preuzeli vlast, i dalje vodimo iste razgovore s istim takozvanim vođama, pokušavajući popraviti stanje u Afganistanu bez ikakvih rezultata - izjavio je američki predstavnik Džonatan Šrier (Jonathan Shrier) na sjednici.

Dodao je da "Sjedinjene Države više neće tolerisati njihovo odvratno ponašanje".

Talibani su se vratili na vlast 2021. godine, nakon što su svrgnuli vladu koju je podržavao Zapad i ponovo nametnuli strogu verziju šerijatskog prava.

Prošle sedmice, Rusija je postala prva zemlja koja je zvanično priznala talibansku vlast.