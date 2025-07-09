Finska i Litvanija planiraju pokretanje proizvodnje protivpješadijskih mina

Finska i Litvanija planiraju da naredne godine počnu s proizvodnjom protivpješadijskih mina, s ciljem jačanja vlastite odbrane i pružanja vojne podrške Ukrajini, kao odgovor na rastuću sigurnosnu prijetnju iz Rusije.

Zvaničnici obje zemlje potvrdili su da su pokrenuli proceduru povlačenja iz "Ottawske konvencije", međunarodnog sporazuma koji zabranjuje upotrebu, skladištenje, proizvodnju i prenos protivpješadijskih mina. Proces povlačenja traje šest mjeseci, nakon čega bi proizvodnja mogla zvanično početi.

Ukrajina je također započela proces povlačenja iz konvencije, kako bi mogla legalno koristiti i primati protivpješadijske mine u ratu s Rusijom.

Heiki Auto, predsjedavajući Odbora za odbranu finskog parlamenta, izjavio je da Finska mora osigurati vlastite kapacitete za proizvodnju ovog tipa naoružanja, navodeći kako iskustvo Ukrajine pokazuje da su mine i dalje relevantno sredstvo u modernom ratovanju.

Finske odbrambene kompanije Nammo Lapua, Insta i Raikka izrazile su interes za uključivanje u proizvodnju protivpješadijskih mina i o tome obavijestile Odbor za odbranu.

I Finska i baltičke zemlje sve više prilagođavaju svoje bezbjednosne politike i kapacitete u skladu sa lekcijama iz rata u Ukrajini, gdje se protivpješadijske mine smatraju ključnim sredstvom u odbrani teritorija.