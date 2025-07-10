Izraelski zvaničnik tvrdi da primirje u Gazi nije moguće postići za dan: Otkrio ključni uslov

Visoki izraelski zvaničnik, koji je želio ostati anoniman, kazao je da bi Izrael i Hamas mogli postići dogovor o primirju u Gazi i sporazum o oslobađanju talaca u roku od jedne ili dvije sedmice, ali takav sporazum vjerovatno neće biti postignut za samo jedan dan.

Razoružanje Hamasa

On navodi da ako se dvije strane slože oko predloženog 60-dnevnog prekida vatre, Izrael će iskoristiti to vrijeme da ponudi trajno primirje koje bi zahtijevalo od Hamasa da se razoruža, prenosi Reuters.

- Ako Hamas odbije, nastavit ćemo s vojnim operacijama u Gazi - rekao je zvaničnik pod uslovom anonimnosti.

Predsjednik Donald Tramp (Trump) se u utorak sastao s Benjaminom Netanjahuom (Netanyahu) drugi put u dva dana kako bi razgovarali o situaciji u Gazi, a njegov izaslanik za Bliski istok naznačio je da se Izrael i Hamas približavaju sporazumu o prijedlogu prekida vatre koji su posredovale SAD nakon 21 mjeseca krvoprolića u Gazi.

Tramp je ranije predvidio da bi se dogovor mogao postići ove sedmice, što je izazvalo spekulacije o mogućoj objavi prije nego što Netanjahu u četvrtak otputuje u Izrael.

Međutim, u srijedu je Tramp, čini se, donekle produžio vremenski okvir, rekavši novinarima da, iako je sporazum "vrlo blizu", to bi se moglo dogoditi ove sedmice ili čak sljedeće.

Bez napretka

S druge strane Hamas je rekao da četiri dana indirektnih pregovora s Izraelom u Kataru nisu donijela nikakav napredak u glavnim spornim tačkama.

Trampov specijalni izaslanik za Bliski istok Stiv Vitkof (Steve Witkoff) rekao je novinarima na sastanku kabineta u utorak da će očekivani sporazum uključivati ​​oslobađanje 10 živih i devet preminulih talaca.

Netanjahuova posjeta uslijedila je nešto više od dvije sedmice nakon što je predsjednik SAD naredio bombardiranje iranskih nuklearnih lokacija u znak podrške izraelskim zračnim napadima. Tramp je potom pomogao u dogovoru o prekidu vatre u 12-dnevnom izraelsko-iranskom ratu.