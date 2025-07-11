U Libiji postavljeni bilbordi u znak sjećanja na genocid u Srebrenici

Na saobraćajnicama glavnog grada Libije, Ambasada Bosne i Hercegovine obilježila je 30. godišnjicu genocida u Srebrenici postavljanjem bilborda.

Poruka na bilbordima ispisana je na arapskom jeziku i glasi: "30 godina od genocida nad Bošnjacima. Nećemo zaboraviti 11. juli 1995. godine".

Naveden je broj žrtava genocida – 8.372, uz simbol cvijeta Srebrenice i zastave Bosne i Hercegovine i Libije. Također je izražena zahvalnost narodu i Vladi Libije za podršku Bosni i Hercegovini tokom posljednjih 30 godina.

Libija je među državama koje su u maju 2024. godine u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija glasale za usvajanje Rezolucije o genocidu u Srebrenici, a ove godine će komemoraciji u Memorijalnom centru Potočari prisustvovati premijer Abdulhamid Dubeiba, na čelu visoke državne delegacije.

Tokom rata u Bosni i Hercegovini Libija je primila dio bosanskih izbjeglica, a dvije zemlje karakterišu prijateljski odnosi i dobra ekonomska saradnja. U Libiji trenutno boravi približno 300 državljana Bosne i Hercegovine, te posluje niz bh. kompanija u oblasti naftne i prehrambene industrije, saopćeno je iz Ambasade BiH u Tripoliju.