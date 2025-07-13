Bivši premijer Izraela o Gazi: Sramota me je, čine ratni zločini

Bivši izraelski premijer Ehud Olmert (Ehud Olmert) izjavio je da bi tzv. “humanitarni grad”, koji planira izgraditi izraelski ministar odbrane Izrael Kac (Israel Katz), predstavljao koncentracioni logor, a prisilno premještanje Palestinaca u njega značilo bi čin etničkog čišćenja.

U intervjuu za britanski The Guardian, Olmert je poručio da Izrael već sada čini ratne zločine u Gazi i na Zapadnoj obali, dok bi izgradnja ovakvog kampa predstavljala dodatnu eskalaciju:

- To je koncentracioni logor. Žao mi je, ali to jeste ono što jeste - rekao je bivši premijer.

Plan za masovno premještanje Palestinaca

Prema planovima ministra Kaca, izraelska vojska već sprovodi pripreme za izgradnju takozvanog “humanitarnog grada” na jugu Gaze, koji bi u početnoj fazi trebao prihvatiti 600.000 ljudi, a dugoročno kompletnu palestinsku populaciju s tog područja. Prema navodima, stanovnicima bi bilo dopušteno da napuste kamp samo ako pristanu na preseljenje u treće zemlje.

Olmert upozorava da bi ovakav potez bio ravan etničkom čišćenju:

- Ako budu deportovani u novi ‘humanitarni grad’, onda se to može nazvati dijelom etničkog čišćenja. To se još nije desilo, ali bi to bila neizbježna interpretacija.

Kritika zvanične retorike

Bivši premijer Izraela posebno je oštro kritikovao pojedine ministre iz aktuelne izraelske vlade, opisujući ih kao “neprijatelje iznutra” koji predstavljaju veću prijetnju sigurnosti zemlje nego vanjski neprijatelji. Riječ je o radikalnim političarima koji zagovaraju proširenje izraelskih naselja i kontrolu nad Zapadnom obalom.

Komentarišući seriju nasilnih napada izraelskih doseljenika na Palestince, uključujući i ubistvo jednog američkog državljanina, Olmert je izjavio:

- To su ratni zločini. Neoprostivo. Neprihvatljivo.

Dodao je da se radi o sistematskim napadima iza kojih stoji organizirana struktura, koja djeluje uz zaštitu izraelskih vlasti. Umjesto termina “mladež sa brda”, kojim se opisuju ekstremistički doseljenici, predložio je novi: “zločini sa brda”.

Ratna zlodjela omogućila tolerancija

Olmert je izjavio da vjeruje kako izraelska vojska nije izravno naredila napade na civile, ali je “svjesno zatvarala oči” pred djelovanjem jedinica koje su odgovorne za stradanja velikog broja nevinih ljudi.

- Zato ne mogu da se suzdržim od optuživanja ove vlade da je odgovorna za počinjene ratne zločine - dodao je.

Istakao je i da ga je sramota i da mu je “srce slomljeno” jer je, prema njegovim riječima, rat koji je počeo kao odgovor na napad Hamasa, s vremenom prerastao u nešto potpuno drugo.

Olmert je upozorio da se sve veće negodovanje prema Izraelu, posebno u Sjedinjenim Američkim Državama, ne može jednostavno odbaciti kao antisemitizam:

- Kažemo sebi: "To su antisemiti." Ali mnogi od njih nisu to. Oni su protiv Izraela zbog onoga što gledaju na televiziji, na društvenim mrežama.

Naglasio je da bi istinska promjena u Izraelu mogla doći tek kada zemlja osjeti ozbiljan međunarodni pritisak, te je apelirao na svjetsku zajednicu da se odlučnije uključi. Kritiku je uputio i izraelskim medijima koji, kako tvrdi, svjesno prešućuju nasilje nad Palestincima.

Dvodržavno rješenje

Iako je prvobitno podržao vojnu operaciju nakon napada 7. oktobra 2023. godine, Olmert danas aktivno sarađuje s bivšim palestinskim ministrom vanjskih poslova Naserom al-Kidvom (Nasser al-Kidwa) na promociji dvodržavnog rješenja.

Vjeruje da bi, uz političku volju, bilo moguće postići dogovor koji bi uključivao kraj rata u Gazi u zamjenu za normalizaciju odnosa između Izraela i Saudijske Arabije.

Na kraju intervjua, Olmert je izrazio šokiranost činjenicom da je aktuelni izraelski premijer Benjamin Netanjahu (Benjamin Netanyahu), protiv kojeg Međunarodni krivični sud vodi postupak zbog ratnih zločina, predložio američkog predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump) za Nobelovu nagradu za mir.