Austrija: Muškarac ubijen, žena teško ranjena, počinioc izvršio samoubistvo

U tragičnoj pucnjavi koja se dogodila u Austriji smrtno je stradao jedan muškarac, žena je teško ozlijeđena, a osumnjičeni napadač počinio je samoubojstvo, potvrdile su danas vlasti, izvještava The Daily Guardian.

Pucnjava se dogodila u ranim jutarnjim satima u Traiskirchenu, malom gradu oko 32 kilometra južno od Beča. Prema informacijama lokalne policije, u sukobu su sudjelovale tri osobe, dvije žrtve i napadač, a sve je navodno započelo žestokom svađom.

Glasnogovornik policije Donje Austrije Johan Baumšlager (Johann Baumschlager) izjavio je da je napadač ubrzo nakon pucnjave pobjegao vozilom s mjesta događaja. Policija je kasnije utvrdila da je počinio samoubojstvo, no za sada nije otkriveno gdje i kada se točno to dogodilo.

Ženska žrtva, koja je bila teško ranjena tijekom napada, hitno je prevezena u bolnicu helikopterom hitnom pomoći. Prevezena je u Beč na hitno liječenje. Vlasti nisu objavile njezino ime ili stanje, ali potvrdile su da su njezine ozljede teške.

Državni ured za kriminalističke istrage Donje Austrije preuzeo je slučaj. Istražitelji trenutačno istražuju slijed događaja i mogući motiv pucnjave. Zasad nisu podijelili nikakve detalje o identitetima ili odnosima triju osoba.

Iako policija još uvijek prikuplja informacije, lokalni mediji izvještavaju da je nasilje moglo biti rezultat osobne svađe. Iskazi svjedoka sugeriraju da su se tri osobe svađale neposredno prije pucnjave.