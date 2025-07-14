Palestinski predsjednik pozvao na predaju oružja u Gazi: Hamas neće vladati

Predsjednik Palestine Mahmud Abas (Mahmoud Abbas) jučer je kazao da Hamas neće moći upravljati Pojasom Gaze u postratnom periodu, naglasivši da ta grupa mora položiti oružje i prihvatiti politički program Palestinske oslobodilačke organizacije (PLO).

- Hamas mora predati oružje Palestinskoj upravi i uključiti se u politički rad unutar jedinstvenog pravnog sistema - jedna vlast, jedan zakon i jedno legitimno oružje – izjavio je Abas tokom sastanka s bivšim britanskim premijerom i bivšim izaslanikom bliskoistočnog kvarteta Tonijem Blerom u Amanu, Jordanu.

Izjava je uslijedila usred intenzivnih diplomatskih napora da se postigne prekid vatre u Gazi, pri čemu je Abas ponovio potrebu za trenutnim zaustavljanjem neprijateljstava, oslobađanjem svih talaca i pritvorenika, te nesmetanim ulaskom humanitarne pomoći u opkoljenu enklavu.

Također, on je naglasio da je jedino održivo rješenje potpuno izraelsko povlačenje iz Gaze i osnaživanje palestinske države da preuzme punu odgovornost nad teritorijom, uz snažnu arapsku i međunarodnu podršku. Pozvao je na okončanje svih jednostranih izraelskih mjera, uključujući širenje naselja, pokušaje aneksije i ponovljene napade na islamska i kršćanska sveta mjesta.

Abas je ponovio poziv na ozbiljan politički proces zasnovan na međunarodnom legitimitetu i Arapskoj mirovnoj inicijativi, te zagovarao sazivanje međunarodne mirovne konferencije u Njujorku (New Yorku) radi implementacije rješenja o dvije države.

Na kraju sastanka, dvije strane su se usaglasile da nastave koordinaciju i angažman sa relevantnim akterima kako bi se okončao rat i podstakli mir i stabilnost u regiji.