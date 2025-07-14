Ratni zločinac Jovica Stanišić ostatak kazne izdržavat će u Njemačkoj

Jovica Stanišić, kojeg je Apelaciono vijeće Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove (MMKS) u maju 2023. godine osudilo na 15 godina zatvora zbog zločina na području bivše Jugoslavije, izdržavat će kaznu u Njemačkoj.

Prema nalogu iz oktobra 2024. kojim se određuje država u kojoj će Stanišić, bivši rukovodilac Službe državne bezbjednosti (SDB) Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, izdržavati ostatak kazne, Graciela Gatti Santana, predsjednica Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove (MRMKS), odlučila je da će Njemačka biti ta zemlja.

Zvaničan zahtjev

Podsjetila je da je Stanišić u pritvoru u Pritvorskoj jedinici Ujedinjenih nacija u Hagu dok čeka prebacivanje u državu izvršenja kazne u kojoj će izdržavati ostatak kazne.

- Upućujem sekretara da uputi zvaničan zahtjev Vladi Njemačke za izvršenje Stanišićeve kazne i, ukoliko Vlada Njemačke prihvati ovaj zahtjev, o tome informiše Stanišića i relevantne vlasti u Nizozemskoj, i preduzme sve potrebne mjere za njegovo prebacivanje u Njemačku što je ekspeditivnije moguće - navedeno je u zvaničnom dokumentu.

Podsjetila je u na njenu odluku zavedenu u spis 7. oktobra 2024., kojom je odbila Stanišićevu povjerljivu molbu u kojoj traži, prije bilo kakvog prebacivanja u državu izvršenja, da uputi "medicinskog stručnjaka koji podnosi izvještaje sudu" da pregleda Stanišićevo kompletno zdravstveno stanje.

Stanišić je tražio i da se utvrdi da li je s medicinske tačke gledišta razumno bilo kakvo putovanje i prebacivanje u drugu državu radi izdržavanja ostatka kazne.

- Uzimajući u obzir posebno da, uprkos Stanišićevom argumentu da složenost njegovih medicinskih problema čini 'njegovo premještanje u drugi region krajnje nepoželjnim', Mehanizam nema sporazum o izvršenju kazni s Nizozemskom, niti je Sporazumom između Ujedinjenih nacija i Nizozemske u vezi sa sjedištem Mehanizma predviđen dugotrajni pritvor osuđenika u PJUN-u nakon osude - objavljeno je.

Učestvovali u UZP-u

- Ovim odlučujem da će Jovica Stanišić izdržavati kaznu u Njemačkoj - poručila je.

Apelaciono vijeće Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove (MMKS) izreklo je u maju 2023. godine konačnu presudu kojom su bivši rukovodilac Službe državne bezbjednosti (SDB) Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije Jovica Stanišić i Franko Simatović, bivši komandant Jedinice za specijalne operacije (JSO) SDB-a, osuđeni na zatvorske kazne u trajanju od po 15 godina.

Prema optužnici Haškog tribunala iz 2008. godine, Stanišić i Simatović se terete da su učestvovali u udruženom zločinačkom poduhvatu (UZP), na čelu s tadašnjim predsjednikom Srbije Slobodanom Miloševićem, čiji je cilj bilo uklanjanje Bošnjaka i Hrvata s dijelova teritorija Bosne i Hercegovine i Hrvatske radi uspostavljanja etnički čiste srpske države.

Presudu je donijelo peteročlano Vijeće Mehanizma na čelu s predsjedavajućom sutkinjom Gracielom Gatti Santanom te sudijama Lee G. Muthoga, Aminatta Lois Runeni N’gum, Yusuf Aksar i Claudia Hoefer. Simatović je izricanje presude slušao u sudnici, dok je Stanišić pratio video vezom iz pritvorske jedinice u Hagu.

Pravosnažnom presudom, ukinute su prvostepene kazne od po 12 godina.