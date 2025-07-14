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Šturo saopćenje Al Jazeera Medije: Govorili o razlozima gašenja balkanske ispostave

Mreža ističe da će, uprkos gašenju kanala, nastaviti izvještavati o Balkanu kroz druge digitalne i globalne platforme

Al Jazeera. AJB

S. S.

14.7.2025

Nakon četrnaest godina rada, Al Jazeera Media Network donijela je odluku o gašenju kanala Al Jazeera Balkans.

Kako je saopćeno, ovaj potez dio je šire strategije usmjerene na jačanje digitalnog prisustva i proširenje djelovanja na nove medijske platforme, kako bi Al Jazeera ostala lider u brzo mijenjajućem medijskom okruženju.

Od svog osnivanja, Al Jazeera Balkans imala je značajnu ulogu u izvještavanju s prostora Balkana, promovišući multietničko novinarstvo i priče koje su nadilazile granice regije, istakli su.

– Al Jazeera izražava iskrenu zahvalnost menadžmentu, novinarima, svim zaposlenima, partnerima i lojalnim gledaocima na Balkanu za njihovu podršku i povjerenje – navodi se u saopćenju.

Mreža ističe da će, uprkos gašenju kanala, nastaviti izvještavati o Balkanu kroz druge digitalne i globalne platforme.

# AL JAZEERA
# AL JAZEERA BALKANS
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