Šturo saopćenje Al Jazeera Medije: Govorili o razlozima gašenja balkanske ispostave

Nakon četrnaest godina rada, Al Jazeera Media Network donijela je odluku o gašenju kanala Al Jazeera Balkans.

Kako je saopćeno, ovaj potez dio je šire strategije usmjerene na jačanje digitalnog prisustva i proširenje djelovanja na nove medijske platforme, kako bi Al Jazeera ostala lider u brzo mijenjajućem medijskom okruženju.

Od svog osnivanja, Al Jazeera Balkans imala je značajnu ulogu u izvještavanju s prostora Balkana, promovišući multietničko novinarstvo i priče koje su nadilazile granice regije, istakli su.

– Al Jazeera izražava iskrenu zahvalnost menadžmentu, novinarima, svim zaposlenima, partnerima i lojalnim gledaocima na Balkanu za njihovu podršku i povjerenje – navodi se u saopćenju.

Mreža ističe da će, uprkos gašenju kanala, nastaviti izvještavati o Balkanu kroz druge digitalne i globalne platforme.