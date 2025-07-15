Neda Arnerić: 72. godišnjica rođenja glumačke dive Balkana

Na današnji dan 1953. godine, rođena je Neda Arnerić, srbijanska i regionalna filmska, televizijska i pozorišna diva, jedna od najpoznatijih i najljepših glumica Balkana. Glumila je u brojnim najpoznatijim filmovima bivše SFR Jugoslavije, a od 1985. do 1999. godine vodila je vlastitu galeriju „Atrijum“ u Beogradu. Glumačku karijeru je počela kao članica Dečije dramske grupe Radio Beograda i s 13 godina je snimila svoj prvi film naziva “San” te postala prva dečija filmska zvijezda u bivšoj SFRJ. Film govori o djevojkama i mladićima koji su maštali o ljepšoj budućnosti, ali Drugi svjetski rat je uništio njihove snove. Film “Višnja na Tašmajdanu” ju je proslavio i smjestio u vrh tadašnje jugoslavenske glumačke scene, a Neda je postala kultna figura šezdesetih godina prošlog stoljeća, iako je imala samo 15 godina. Do 2016. godine, snimila je više od 110 filmova i odigrala više od 40 uloga u pozorištu. Preminula je u 67. godini u svom stanu u Beogradu.

Rembrant van Rajn . Semberija.info Rembrant van Rajn . Semberija.info

Rođen nizozemski slikar Rembrant van Rajn 1606. - Rođen nizozemski slikar Rembrant van Rajn (Rembrandt van Rijn), jedan od najvećih u historiji slikarstva. Uradio je približno 650 uljanih slika, 300 gravira i 2000 crteža, uključujući remek-djela, kao što su: "Noćna straža", "Izgubljeni sin", "Čas anatomije doktora Tulpa", "Dobri Samarićanin", "Hodočasnici u Emausu", "Suknari", "Vitsavej", "Jakov blagosilja unuke", "Venera i Kupidon", "Vjerenici", "Flora", "Danaja", "Starica", "Porodični portret", "Predio s vjetrenjačom"... 1799. - Otkrivena Ploča iz Rosete, pokraj gradića Rosete (danas Rashid), smještenog u delti Nila 40-ak milja od Aleksandrije. Na temelju te ploče je Žan Fransoa Šampolion (Jean Francois Champollion) dešifrirao hijeroglife, utvrdivši da su neki hijeroglifi bili fonogrami (fonetski ili zvučni), a drugi piktogrami (slikovni). Godine 1824., on je objavio svoju poznatu knjigu egipatskih hijeroglifa, u kojoj je utvrdio osnovne temelje kompleksnog sistema hijeroglifskog pisanja. Bilo je to otkriće da egipatsko hijeroglifsko pismo primjenjuje kombinacije ideograma i fonetskih znakova, koje je omogućilo proboj u prijevod tog pisma. Konačno, ta sposobnost otvorila je vrata spoznaje kompletne historije antičkog Egipta i rađanje nove naučne discipline, egiptologije. 1869. - Francuz Ipolit Mež Moris patentirao margarin, prehrambeni proizvod kojim se pokušala spriječiti masovna glad siromašnih slojeva stanovništva. 1904. - Umro ruski pisac Anton Pavlovič Čehov, čiji se stil odlikuje jednostavnošću, izvanrednim darom zapažanja i specifičnom atmosferom, bliskom impresionističkom postupku. Pozorištu je otvorio nove puteve i sam stvorio novi dramski oblik - "lirsku dramu" te izvršio ogroman utjecaj na svjetsku literaturu, posebno dramu. Djela: drame "Galeb", "Tri sestre", "Ujka Vanja", "Višnjik", novele i pripovijetke "Čovjek u futroli", "Arhijerej", "Kuća na sprat", "Dušica", "Tri godine", "Ogrozd", "Paviljon broj 6", "Stepa", "Seljaci", "Činovnikova smrt", "U uvali", zbirke humoreski "Melpomenine bajke", "Šarene priče". 1929. - Preminuo austrijski pisac Hugo fon Hofmanštal (Hofmannsthal). Sarađivao je s Rihardom Štrausom (Richard Strauss), za čije je kompozicije pisao libreta. Djela: drame "Ticijanova smrt", "Luda i smrt", "Malo svjetsko pozorje", "Bijela lepeza", "Elektra", "Edip i sfinga", "Čovjek", "Salcburško veliko svjetsko pozorje", "Kula", "Ćudljiv gospodin", libreta "Kavalir s ružom", "Arijadna na Naksu", "Žena bez sjenke", pripovijetka "Bajka 672. noći", esej "Pismo lorda Čendosa". 1961. - Rođen Forest Stiven Vitaker (Forest Steven Whitaker), američki glumac, dobitnik Oskara za najboljeg glavnog glumca 2006. godine, za ulogu ugandskog diktatora Idija Amina u filmu “Posljednji kralj Škotske”. Za istu ulogu je dobio i Zlatni globus i nagradu BAFTA. Tako je postao četvrti tamnoputi glumac koji je dobio Oskara za najbolju glavnu ulogu.

Danijela Martinović . Vecernji.hr Danijela Martinović . Vecernji.hr