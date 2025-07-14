Sudan: Snage za brzu podršku ubile gotovo 300 ljudi

Sudanski aktivisti su u ponedjeljak izjavili da su paravojne Snage za brzu podršku (RSF) ubile gotovo 300 ljudi u napadima u državi Sjeverni Kordofan koji su počeli u subotu.

RSF se bori protiv sudanske vojske u tom području, jednoj od ključnih linija fronta građanskog rata koji bjesni od aprila 2023. Vojska je preuzela čvrstu kontrolu nad središnjim i istočnim dijelom zemlje, dok RSF radi na učvršćivanju svoje kontrole nad zapadnim regijama, uključujući Sjeverni Kordofan.

Stradanja civila

Grupa za ljudska prava Emergency Lawyers saopštila je u ponedjeljak da su RSF u subotu napale nekoliko sela oko grada Bara, koji kontroliše paravojna jedinica. U jednom selu, Shag Alnom, više od 200 ljudi je ubijeno podmetanjem požara ili vatrenim oružjem. U pljačkaškim napadima na druga sela ubijeno je 38 civila, dok se desetine drugih vode kao nestali.

Sljedećeg dana, prema navodima grupe, RSF je napao selo Hilat Hamid, ubivši 46 ljudi, uključujući trudnice i djecu.

Prema podacima Ujedinjenih nacija, više od 3.400 ljudi je bilo prisiljeno da pobjegne.

- Dokazano je da su ova ciljana sela bila potpuno prazna od bilo kakvih vojnih ciljeva, što jasno pokazuje kriminalnu prirodu ovih zločina počinjenih u potpunom nepoštivanju međunarodnog humanitarnog prava" - rekli su advokati za hitne slučajeve, pripisujući odgovornost rukovodstvu RSF-a.

Humanitarna kriza

Sjedinjene Američke Države i grupe za ljudska prava optužile su RSF za ratne zločine, zločine protiv čovječnosti i genocid. Njihovi vojnici su izveli niz nasilnih pljački na teritoriji koju su preuzeli širom zemlje.

Rukovodstvo RSF-a kaže da će odgovorne za takva djela privesti pravdi.

Sudanski građanski rat stvorio je najveću humanitarnu krizu na svijetu, dovodeći više od polovine stanovništva u glad i šireći bolesti, uključujući koleru, širom zemlje. Globalno smanjenje potrošnje na pomoć rastegnulo je humanitarni odgovor.