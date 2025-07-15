Netanjahu signalizirao moguće proširenje napada na Siriju

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je u utorak da bi se vojne operacije u Siriji mogle intenzivirati, ovisno o stavu sirijske vlade, javlja Anadolu.

Netanjahu je dao ove komentare tokom posjete izraelskoj vojnoj jedinici u dolini Jordana.

Tvrdio je da su izraelske snage aktivne u Siriji i naglasio potrebu da se spriječi gomilanje sigurnosnih snaga na jugozapadu zemlje.

Netanjahu se također osvrnuo na nedavno intenzivirane napade na sirijsku teritoriju i naveo da se oni mogu nastaviti ako se to smatra potrebnim.

Izraelski ratni avioni su u utorak izveli više zračnih napada usmjerenih na južnu sirijsku guvernatu Suvajda i Daraa na jugozapadu zemlje.

Napadi su se dogodili nakon što je sirijski ministar odbrane Murhaf Abu Kasra najavio potpuno primirje u Suvajdi nakon pregovora s lokalnim liderima zajednice.

U ponedjeljak je više od 30 ljudi ubijeno, a gotovo 100 drugih je povrijeđeno u sukobima između naoružanih beduinskih plemenskih boraca i druzijskih milicija u Suwaydi.