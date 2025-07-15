Teške poplave pogodile Njujork i Nju Džersi: Dvoje poginulih u potopljenom vozilu

Dvije osobe izgubile su život u Nju Džersiju u poplavama, dok su snažne oluje u ponedjeljak poharale područje Njujorka, potopivši automobile i poplavivši postaje podzemne željeznice. Obilne padavine izazvale su velike poremećaje u saobraćaju, a naročito su pogođene regionalni aerodromi i glavne saobraćajnice. Prema riječima gradonačelnika Njujorka Erika Adamsa (Eric Adams), u Central Parku je u jednom satu palo pet centimetara kiše – druga najveća količina ikada zabilježena u tako kratkom periodu.

Na društvenim mrežama dijeljeni su snimci poplavljenih stanica metroa, uključujući snimak vodenog mlaza koji je šikljao iz plafona stanice na zapadnoj strani Menhetna. Zvaničnici su naveli da je odvodni sistem bio prezasićen količinom kiše koja je pala u kratkom vremenskom intervalu. Guverner Nju Džersija Fil Marfi (Phil Murphy) proglasio je vanredno stanje i potvrdio da su dvije osobe smrtno stradale u gradu Plainfild, kada je bujica odnijela njihovo vozilo.

- Žrtve su pronađene u potopljenom automobilu - rekao je Marfi novinarima, dodajući kako su klimatske promjene glavni uzrok sve češćih i snažnijih vremenskih nepogoda.