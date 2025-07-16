Turski sud osudio Imamolua za vrijeđanje i prijetnje javnom zvaničniku

Turski sud u srijedu je osudio zatočenog istanbulskog opozicionog gradonačelnika i glavnog suparnika predsjednika Redžepa Tajipa Erdoana (Recepa Tayyipa Erdogana) za vrijeđanje i prijetnje javnom zvaničniku te ga osudio na godinu i osam mjeseci zatvora.

Očekuje se žalba

Očekuje se da će se gradonačelnik Ekrem Imamolu (Imamoglu), koji se nalazi u zatvoru zapadno od Istanbula od 23. marta, žaliti na presudu, koja je dio nekoliko tekućih sudskih postupaka protiv njega.

Slučaj, koji prethodi njegovom hapšenju, proizlazi iz komentara koje je dao 20. januara u kojima je kritikovao glavnog javnog tužitelja Istanbula Akina Gurleka, optužujući ga da je ciljao opozicine ličnosti kroz navodno politički motivirane istrage.

Sud je u srijedu osudio Imamolua za vrijeđanje i prijetnje Gurleku, ali ga je oslobodio optužbe da ga je javno identificirao s namjerom da ga učini metom. Imamolu, koji se smatra glavnim izazivačem Erdoanove više od decenije duge vladavine, negirao je optužbe.

Gradonačelnik je uhapšen skupa s drugim političarima iz glavne opozicine stranke u okviru istrage o navodnoj korupciji.

Protesti u Turskoj

Njegovo hapšenje izazvalo je najveće ulične proteste u Turskoj u više od decenije. Uprkos tome što je bio iza rešetaka, službeno je nominiran za predsjedničkog kandidata glavne opozicine Republikanske narodne stranke (CHP). Izbori bi se trebali održati 2028., ali bi se mogli održati i ranije.

Od Imamoluovog hapšenja, deseci zvaničnika iz općina pod kontrolom CHP-a suočili su se s valovima hapšenja u sklopu istraga o navodnom namještanju kokursa i podmićivanju. Hapšenja su izazvala široke kritike opozicionih čelnika koji tvrde da su optužbe politički motivirane.

Sam Imamolu opisao je suđenje kao "kaznu, a ne pravdu" i optužio pravosuđe da djeluje pod pritiskom vlade. Erdoanova vlada insistira na tome da su sudovi nepristrani i oslobođeni političkog uplitanja, prenosi AP.