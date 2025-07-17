Više od šest miliona ljudi u Džakarti pati od respiratornih bolesti zbog alarmantnog zagađenja zraka

Više od šest miliona ljudi u glavnom gradu Indonezije Jakarti pogođeno je akutnim respiratornim infekcijama zbog pogoršanja zagađenja zraka, prema riječima ministra zaštite okoliša te zemlje, javlja Anadolija.

Ministar Hanif Faisol Nurofik izjavio je da je kvalitet zraka u nekim dijelovima Džakarte dostigao opasne nivoe, prema online izdanju Jakarta Globe.

Upozorio je da je zagađenje u sjevernim okruzima dostiglo opasne nivoe do podneva, a podaci u stvarnom vremenu iz aplikacija za kvalitet zraka poput IQAir i javnih stanica za praćenje potvrđuju pogoršanje uslova.

- Glavni izvori zagađenja zraka u Džakarti su industrijske emisije i kamioni za prijevoz kontejnera, rekao je Hanif.

Nelicencirani pogoni

U Džakarti je registrovano oko 6.800 industrijskih dimnjaka, iako je stvarni broj znatno veći zbog nelicenciranih pogona.

- Počeli smo suzbijati aktivnosti spaljivanja na otvorenom, posebno u metalurškoj i industriji topljenja rude, rekao je.

Dodao je da je utjecaj zagađenja na zdravlje već ozbiljan, a preliminarni podaci pokazuju da je preko šest miliona ljudi u Džakarti razvilo respiratorne simptome, uključujući akutne infekcije koje bi mogle pogoršati postojeća stanja.

Zdravstveni problemi

U studiji iz 2023. godine, Nacionalna medicinska biblioteka SAD-a otkrila je da zagađenje zraka u Džakarti, posebno zbog finih čestica (PM2.5) i prizemnog ozona (O₃), uzrokuje značajne zdravstvene probleme. Konkretno, preko 7.000 negativnih zdravstvenih ishoda kod djece, više od 10.000 prijevremenih smrti i preko 5.000 hospitalizacija svake godine u Džakarti mogu se direktno pripisati lošem kvalitetu zraka u gradu.