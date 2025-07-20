Japanci danas izlaze na izbore: Išiba pred gubitkom vlasti

Japanski birači danas izlaze na birališta u okviru ključnih izbora za gornji dom parlamenta, a rezultati bi mogli uzrokovati ozbiljne političke preokrete.

Premijer Šigeru Išiba (Shigeru Ishiba) i njegova Liberalno-demokratska stranka (LDP), zajedno sa koalicijskim partnerom Komeitom, suočavaju se s ozbiljnim izazovom – prema anketama, možda neće uspjeti osvojiti potrebnih 50 mjesta za zadržavanje većine u Domu savjetnika, koji broji ukupno 248 mjesta, prenosi Index.hr.

Veliko nezadovoljstvo građana

Na ovim izborima odlučuje se o polovini zastupničkih mjesta, a sve veće nezadovoljstvo građana usmjereno je prema vladajućima zbog porasta troškova života i sve veće zabrinutosti zbog imigracije. Ove teme posebno je iskoristila desničarska stranka Sanseito, koja bilježi rast podrške zahvaljujući svojim oštrim stavovima protiv stranog kapitala, imigracije i politike rodne ravnopravnosti.

Trgovinski pregovori pod pritiskom

Situaciju dodatno komplicira krajnji rok za sklapanje trgovinskog sporazuma sa Sjedinjenim Državama, koji ističe 1. avgusta. Neuspjeh u sklapanju dogovora mogao bi rezultirati kaznenim carinama na japanski izvoz, posebno prema američkom tržištu, što bi dodatno pogodilo već uzdrmano japansko gospodarstvo.

– Išiba bi mogao biti prisiljen da odstupi s čela stranke ili da sklopi političke kompromise s pojedinim opozicionim strankama kako bi osigurao većinu, upozorava politički analitičar Rintaro Nišimura.

Poljoprivredni sektor

Očekuje se da bi eventualne carine posebno pogodile poljoprivredni sektor – cijena riže, koja je već udvostručena u odnosu na prošlu godinu, mogla bi dodatno rasti, što bi izazvalo dodatne pritiske na kućne budžete.

LDP na historijskom udaru

Liberalno-demokratska stranka, koja vlada Japanom veći dio poslijeratnog perioda, posljednjih mjeseci doživljava pad podrške. Ishibina administracija izgubila je većinu u donjem domu još u oktobru, što je bio najgori izborni rezultat LDP-a u posljednjih 15 godina.

Vlada je odbacila pozive opozicije na snižavanje poreza i povećanje socijalne potrošnje, umjesto toga naglašavajući potrebu za fiskalnom disciplinom. Ipak, s obzirom na rast inflacije i pad životnog standarda, građani su sve nezadovoljniji.

Birališta će biti zatvorena u 20 sati po lokalnom vremenu, nakon čega se očekuju prve izlazne ankete koje bi mogle najaviti da li Japanu predstoji nova politička era.