Vlasnici novina u Njemačkoj pristali povećati plaće novinarima

Povećanje plaća u prosjeku za 10,5 posto dogovorili su njemački sindikati i izdavači novina, a ono bi trebalo biti u tri faze do kraja 2027. za zaposlenike dnevnih listova.

To je potvrdio sindikalni predstavnik Matijas fon Fintel (Matthias von Fintel).

- Nakon godina pada realnih plaća, bilo je krajnje vrijeme za osjetnu korekciju – izjavio je Fintel, glavni pregovarač sindikata Verdi.

Kratkotrajni štrajkovi

Trogodišnji sporazum retroaktivno se primjenjuje od januara. Dogovor je postignut u 10. krugu pregovora, koji su bili popraćeni kratkotrajnim štrajkovima na 36 lokacija.

- Ishod ne bi bio postignut bez štrajkova u izdavačkim kućama i redakcijama od sjevera do juga – kazao je Kristijan Vienzek (Christian Wienzeck), glavni pregovarač udruženja njemačkih novinara DJV.

Napredak za obje strane

Volonteri i oni koji tek počinju raditi u sektoru bit će glavni korisnici sporazuma, a plaće će porasti do 16 posto tokom tri godine. Džordž Volraf (Georg Wallraf), glavni pregovarač udruženja digitalnih i novinskih izdavača BDZV, naveo je: "Nakon dugih i teških pregovora, ovaj sporazum znači napredak za obje strane."

Opisao je sporazum kao jasan znak vrijednosti koja se pridaje redakcijama. Njemački medijski prostor obuhvaća mnoge lokalne i regionalne listove, uz nacionalne dnevne i sedmične novine.