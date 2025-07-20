VREMENSKO UPOZORENJE

Paklene vrućine stižu u Grčku: Temperature više od 40 stepeni

Vlasti upozoravaju građane i turiste na mjere opreza

Grčka. Instagram

I. H.

20.7.2025

Grčku već od sutra očekuje novi toplotni val koji bi, prema najavama meteorologa, mogao potrajati gotovo cijelu sedmicu, sa temperaturama koje će prelaziti 40 stepeni Celzijusa.

Grčka meteorološka služba (EMY) izdala je upozorenje u kojem navode da će vrućine početi već u ponedjeljak, a svoj vrhunac dosegnuti u utorak, kada se na pojedinim područjima, posebno u unutrašnjosti zemlje, očekuju temperature i do 43 stepena.

Toplotni val

U glavnom gradu Atini i drugom po veličini gradu Solunu, maksimalne temperature sutra bi mogle doseći 38 stepeni, dok se u utorak u Atini očekuje i do 40 stepeni.

Toplotni val, prema procjenama meteorologa, mogao bi potrajati do subote, a građanima i turistima se savjetuje da izbjegavaju boravak na otvorenom tokom najtoplijeg dijela dana, piju dovoljno tečnosti i izbjegavaju fizičke napore.

Podsjećamo, Grčka je već bila pogođena s dva snažna toplotna vala krajem juna i početkom jula, kada su zbog ekstremnih vrućina vlasti morale ograničiti radno vrijeme Akropole, najposjećenijeg historijskog spomenika u zemlji.

Stanje pripravnosti

Zdravstvene službe i civilna zaštita stavljene su u stanje pripravnosti, dok nadležne institucije apeluju na dodatni oprez, posebno kod starijih osoba, hroničnih bolesnika i djece.

# VRUĆINE
# ATINA
# AKROPOLJ
# GRČKA
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.