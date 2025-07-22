Iran namjerava nastaviti svoj program obogaćivanja urana, rekao je ministar vanjskih poslova Abas Aragči (Abbas Araghchi) u intervjuu za američku televiziju Fox News.

- Ne možemo odustati od obogaćivanja jer je to dostignuće naših naučnika. A sada, više od toga, to je pitanje nacionalnog ponosa - rekao je Aragči za Fox News.

Izrael je napao Iran 13. juna, bombardirajući ciljeve širom zemlje. Izraelska vlada je kao opravdanje navela kontroverzni nuklearni program Teherana i svoje sumnje da Iran planira napraviti nuklearnu bombu. Iran, koji to negira, odgovorio je napadima raketama i dronovima na Izrael.

Nakon 12 dana rata, tokom kojih su SAD bacile svoje najmoćnije konvencionalno oružje na ključnu iransku nuklearnu lokaciju, sada je na snazi primirje.

Aragči je rekao da su iranska nuklearna postrojenja "ozbiljno" oštećena u američkim napadima i da su svi kapaciteti za obogaćivanje urana za sada obustavljeni.

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da bi "apsolutno" razmotrio ponovno bombardiranje Irana ako bi ta zemlja obogatila uranij na viši nivo.

Pregovori između Irana i takozvanih E3 država - Njemačke, Francuske i Ujedinjenog Kraljevstva - planirani su za petak.