Italijanska javnost ogorčena: Zamjenik premijera primio izraelsku nagradu

Vođa stranke Sjeverna liga Mateo Salvini (Matteo) primio je Izraelsko-italijansku nagradu za 2025. godinu.

Dvorana Predstavničkog doma u Italiji ugostila je ceremoniju dodjele nagrade, a odmah nakon ovog događaja uslijedile su žestoke reakcije Demokratske stranke Italije kao i Pokreta pet zvjezdica.

- Mir se gradi pravdom, a ne nagradama za saučesništvo s kriminalnom vladom. Ovo je odvratno. U Gazi je ubijeno 60.000 ljudi, od toga 20.000 djece. Suočavamo se s kriminalnom i genocidnom državom koja provodi masakre i deportacije i uspostavila je režim aparthejda već 70 godina - naveli su u saopštenju članovi ovih stranaka.

Podsjetili su i kako Salvini nije oklijevao da se rukuje s krvavim rukama Benjamina Netanjahua (Netanyahua).

- S ponosom sam stisnuo ruku demokratski izabranom premijeru Izraela, žao mi je ako nekome to smeta - rekao je Salvini.

Stranke su se osjećale obavezne prokomentarisati.

- Ne možemo šutjeti. Poštovanje ljudskih prava ne može biti podređeno geopolitičkoj logici ili ekonomskim interesima. Mir se gradi pravdom, a ne nagradama za saučesništvo sa kriminalnom vladom. U ovoj sali se održala opscena dodjela nagrada. Ovo je strašno - zaključili su.