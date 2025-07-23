"HOROR BEZ PRESEDANA"

Šef UN-a: "Glad kuca na svaka vrata u Gazi"

M. Až.

23.7.2025

Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Gutereš (António Guterres) izjavio je da glad "kuca na svaka vrata" u Gazi, opisujući situaciju kao "horor bez presedana".

- Širom svijeta vidimo potpuno nepoštivanje, ako ne i otvoreno kršenje međunarodnog prava - rekao je Gutereš obraćajući se Vijeću sigurnosti UN-a.

Poseban naglasak stavio je na razmjere uništenja u Pojasu Gaze.

- Ne trebamo tražiti dalje od horora u Gazi. Nivo smrti i razaranja je bez premca u posljednje vrijeme. Pothranjenost raste. Glad kuca na svaka vrata. Sada svjedočimo posljednjem dahu humanitarnog sistema izgrađenog na humanitarnim principima - naglasio je Gutereš.

"UN bez uslova za rad"

Dodao je da se humanitarnom sistemu UN-a u Gazi "uskraćuju uslovi za funkcionisanje", uključujući prostor za dostavu pomoći i sigurnost za humanitarne radnike.

Govoreći o novoj operaciji izraelske vojske u Deir al-Balahu, u središnjem dijelu Gaze, rekao je da se "razaranje slojevito naslaže na razaranje".

Gutereš je također izrazio šokiranost napadima na prostorije UN-a, uključujući objekte Ureda Ujedinjenih naroda za projektne usluge, kao i skladišta i rezidencije Svjetske zdravstvene organizacije.

- Ove prostorije su nepovredive i moraju biti zaštićene međunarodnim humanitarnim pravom bez izuzetka - naglasio je.

"Palestinci umiru od gladi"

Dok se humanitarna situacija nastavlja pogoršavati, Ured Ujedinjenih nacija za ljudska prava saopćio je jasnu poruku: "Palestinci u Gazi umiru od gladi".

Prema podacima ministarstva zdravstva iz Gaze, u protekla 24 sata od gladi je preminulo 15 ljudi, uključujući četvero djece.

Ured UN-a za ljudska prava dodao je i da je najmanje 1.054 Palestinaca ubijeno od strane izraelske vojske dok su pokušavali doći do prehrambene pomoći.

