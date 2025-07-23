Džonson prekida rad Kongresa ranije: Spriječeno glasanje o Epstinovim dokumentima

Predsjednik Zastupničkog doma SAD-a, Majk Džonson (Mike Johnson), ranije je objavio početak ljetnje pauze u radu Kongresa i to dan ranije, uprkos planovima da se održi glasanje o dokumentima vezanim za Džefrija Epstina (Jeffreyja Epsteina).

Prijevremeni odmor

Prema izvještaju The Guardian i Reutersa, Džonson je zatvorio sjednicu u srijedu, umjesto planiranog četvrtka, čime je Kongres poslan u petosedmični odmor tokom avgusta .

Glasanje bi se odnosilo na neobvezujuću rezoluciju kojom bi se zahtijevalo od Pravosudnog odjela i FBI-ja da objave preostale Epstinove dokumente, uključujući moguće veze o njegovoj mreži i saučesnicima. Nakon ranijih obećanja administracije da će objaviti “klijentski popis”, što je FBI kasnije negirao, tijela kao što su The Logoff (Vox) i Politico izvještavaju da se radi o slučaju koji je paralizirao rad doma i pokrenuo unutarnje rasprave među republikancima .

Uprkos dijelu republikanskih zastupnika, koji su zahtijevali transparentnost i najavljivali "discharge petition" kako bi prisilili glasanje, vodstvo je odlučilo spriječiti svako donošenje odluka do rujna.

Nužna pauza

Džonson je izjavio da je pauza nužna kako bi se izbjegli politički scenarij i zaštitili žrtve, dok su kritičari optužili republikance da bježe od ključnih pitanja .

Ovaj postupak označava jasan taktički potez: predsjednik Johnson, blizak Trumpu, prekinuo je Parlament kako bi izbjegao osjetljivo glasanje i zadržao kontrolu nad narativom uoči predstojećih izbora.

Suprotno građanskim i internim pritiscima na transparentnost, odluka jasno pokazuje koliko su savezništva u Kongresu i Bijeloj kući i dalje snažna, te kako bi ambicije za istragu Epsteina mogle ostati na čekanju do jeseni.