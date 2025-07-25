Vazdušna bitka koja će odlučiti pobjednika u ratu u Ukrajini

Kako prenosi Telegraf, tu se vode iscrpljujuće bitke između malih dronova i protivdronovskih sistema, a pobjeda u ovoj sferi mogla bi odlučiti ishod cijelog rata, piše Foreign Policy .

Najveća taktička i tehnološka promjena u ratu u Ukrajini odvija se u zraku, u borbi za tzv. "vazdušni litoral", prostoru između tla i visina na kojima djeluju tradicionalni avioni.

Ruski odgovor

Ukrajina je imala ranu prednost, koristeći hiljade dronova koji su 2024. godine činili čak 80 posto ruskih gubitaka. Kijev je osnovao posebnu vojnu granu, Snage bespilotnih sistema, kako bi ujedinio razne nezavisne jedinice u organiziranu vojnu silu.

Međutim, Rusija je uzvratila sistemskim pristupom, osnivanjem centra "Rubikon", koji sada donosi sve napredniju dronovsku taktiku na front.

Danas ruski dronovi sve češće napadaju čak 25 km iza linije fronta. Ukrajina se pokušava prilagoditi kroz projekte poput "Linije dronova" i reformi koje vodi major Robert Brovdij, fokusirajući se na elektronsko ratovanje, automatizaciju i koordiniranu odbranu.

Zračna dominacija

Bitka za dominaciju u niskom vazdušnom prostoru mogla bi odlučiti o sudbini ukrajinske odbrane. Ako Rusija zavlada tim prostorom, Ukrajina bi mogla izgubiti ključne artiljerijske kapacitete, mobilnost i već suočeno ljudstvo.

Šire gledano, ovaj sukob je promijenio način ratovanja u svijetu. Umjesto skupih projektila i aviona, sada dominira masovno korištenje jeftinih, efikasnih dronova.

Tradicionalne doktrine PVO i zračne nadmoći gube smisao – napredni borbeni avioni više ne mogu zaustaviti rojeve malih, jeftinih dronova.

Ono što se danas dešava na nebu iznad Ukrajine, u budućnosti bi moglo definisati kako se vode svi ratovi.