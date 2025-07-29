Trampova administracija zabranila Tajvanskom predsjedniku da sleti u Njujork

Pregovori između visokih američkih i kineskih ekonomskih dužnosnika u Štokholmu trajali su pet sati, a bili su usmjereni na rješavanje carinskog rata između dvije svjetski vodeće ekonomije, nastojeći produžiti primirje za tri mjeseca.

Danas nastavak

Američki ministar financija Skot Besent (Scott Bessent) dio je američkog pregovaračkog tima koji je došao u Rosenbad, ured švedskog premijera u Stockholmu. Potpredsjednik kineske vlade He Lifeng također je na video snimci viđen u tom prostoru.

Oko 8 sati poslijepodne pregovarači su napustili ured, no nisu zastali davali izjave novinarima. Razgovori bi se trebali nastaviti u danas.

Kina ima rok do 12. avgusta da postigne trajni dogovor o carinama s vladom američkog predsjednika Donalda Trumpa (Trampa). Peking i Vašington preliminarne su dogovore postigli u maju i junu, čime je privremeno izbjegnuta eskalacija trgovinskog rata kroz povećanje carina i prekid izvoza rijetkih minerala iz Kine.

Američki predsjednik Donald Tramp osvrnuo se na pregovore tokom konferencije za medije s britanskim premijerom Keirom Starmerom u Škotskoj.

-Volio bih vidjeti da Kina otvori svoju zemlju, rekao je Tramp.

Bez sporazuma, globalni nabavni lanci mogli bi se ponovno suočiti s poremećajima zbog povratka američkih carina na troznamenkaste razine, što bi praktički značilo bilateralni trgovinski embargo.

Nova odgoda

Trgovinski analitičari rekli su da je moguća nova odgoda uvođenja carina i kontrola izvoza od 90 dana, kakva je dogovorena sredinom maja.

Produženje tog roka spriječilo bi daljnju eskalaciju i olakšalo planiranje potencijalnog sastanka između Trumpa i kineskog predsjednika Sija Đinpinga (Xi Jinping) na jesen ove godine.

U isto vrijeme stiže i vijest kako je Trampova administracija odbila dati dopuštenje tajvanskom predsjedniku da se zaustavi u New Yorku na putu za Srednju Ameriku.

Podsjetimo, Tajvan je u sukobu s Kinom koja tu teritoriju svojata, a SAD su najveći saveznici Tajvana.