1. avgusta američke tvrtke će se suočiti s "noćnom morom" carina

Tramp uzdrmao je svijet trgovine kada se vratio na vlast, najavljujući nove i više carine na uvoz, počevši s robom iz Kine, a zatim ih šireći na gotovo svaku zemlju u svijetu. Kako se zbrka izazvana prijetnjama, pregovorima, odustajanjima i izuzećima počinje raščišćavati, pojavljuje se nova ekonomska slika. Američki predsjednik podiže carinski zid kakav u SAD-u nije postojao više od stoljeća.

"Bila je to apsolutna noćna mora", rekao je Džered Hendriks (Jared Hendricks), vlasnik kompanija Village Lighting Company iz američke savezne države Utah, koji je početkom ove godine uzeo zajam od 1,5 miliona dolara uz hipoteku na svoju kuću kako bi pokrio neočekivani porast troškova.

Veće carine stupaju na snagu 1. augusta

Od augusta je većina robe koja ulazi u SAD opterećena carinom od najmanje 10 %, piše BBC. Pauza u provedbi dijela Trumpovih planova za uvođenje još viših carina sada se bliži kraju, a veće naknade trebale bi stupiti na snagu 1. augusta.

Posljednjih sedmica Tramp je nekim zemljama poslao pisma u kojima najavljuje carine na robu iz njihovih zemalja. Također je postigao sporazume s glavnim trgovinskim partnerima kao što su Europska unija i Japan, koji ostavljaju ključna pitanja neriješenima i uspostavljaju namete koji su do nedavno bili nezamislivi.

Općenito, roba koja ulazi u SAD oporezuje se po stopama od 10 % do 50 %, ovisno o njezinu podrijetlu. Prosječna carinska stopa početkom prošle godine iznosila je 2,5 %. Iako je Trump odustao od nekih najekstremnijih prijetnji, njegovi planovi i dalje predstavljaju "dramatičnu promjenu", koja bi mogla biti "značajno remetilačka", ističe Vendi Katler (Wendy Cutler), potpredsjednica u Asia Society Policy Institute.

Tramp je rekao da su mjere, ispunjenje jednog od ključnih predizbornih obećanja, bile "nevjerojatne". One vraćaju proizvodnju u SAD, rekao je predsjednik, otvaraju strana tržišta i donose novac američkoj vladi, koja je već prikupila više od 100 milijardi dolara prihoda od carina u ovoj fiskalnoj godini. Također ih koristi za pritisak na druge zemlje oko niza pitanja nevezanih uz trgovinu.

Hendricks zapošljava desetak ljudi i kaže da su novi nameti stvorili niz izazova za njegovo poslovanje koje se bavi prodajom božićnih lampica i ukrasa, uglavnom proizvedenih u jugoistočnoj Aziji. Očekuje da će mnoge njegove pošiljke stići nakon 1. kolovoza. Teško se nosi s većim tvrtkama koje također vrše pritisak na dobavljače i brodarske tvrtke da dostave robu prije tog roka.

"To je teret na leđima malih poduzetnika"

Novi su troškovi došli su u razdoblju izvan sezone, kada ima malo prihoda. "Sto milijardi dolara u carinama i oni to slave?", rekao je Hendriks: "To je teret na leđima ljudi poput mene koji sada pokušavaju način kako isplatiti plaće."

Veće kompanije također kažu da carine već štete njihovoj dobiti, iako je Bijela kuća odobrila neka izuzeća, a cijeli plan još nije stupio na snagu. General Motors je nedavno rekao ulagačima da je od početka aprila do kraja juna platio više od milijardu dolara carina, unatoč izuzećima za autodijelove iz Meksika i Kanade. Tesla je potrošila dodatnih 300 miliona dolara.

Proizvođači igračaka Hasbro i Mattel očekuju da će ih carine ove godine koštati desetke milijuna dolara i smanjili su svoje prognoze prodaje, dok je proizvođač zrakoplovne opreme RTX, bivši Raytheon, rekao da će ga mjere stajati 500 miliona dolara, čak i nakon ublažavajućih koraka.

Izvršni direktori u nekim industrijama, poput čelika, kažu da će nove zaštitne mjere povećati domaću potražnju za njihovim proizvodima. Radnički sindikati također su podržali dijelove Trampovih planova.

No ekonomisti i dalje očekuju da će nameti dovesti do sporijeg rasta u SAD-u jer će zarade tvrtki biti smanjene. Kompanije tada moraju smanjiti ulaganja ili riskirati smanjenje prodaje povećanjem cijena, ili oboje.

Waza je trgovina iz Los Anđelesa koja zapošljava oko 30 ljudi u SAD-u i prodaje proizvode iz Japana poput kuhinjskih noževa i tamjana. Već je počela povećavati cijene od 10 % do 20 %. Izvršna potpredsjednica Anri Seki rekla je da se prodaja još uvijek drži i da se, nakon mjeseci neizvjesnosti, nada da će tvrtka moći nastaviti naprijed.

Ali stalna neizvjesnost natjerala je tvrtku da razmotri mogućnosti širenja izvan SAD-a. Unatoč naporima u Japanu i SAD-u da se carina od 15 % predstavi kao pozitivna, rekla je da je ishod razočaravajući: "Jednostavno se čini nepravedno. Svima je stvarno teško uvidjeti u čemu je ovo dobro završno rješenje."

Carine će smanjiti rast BDP-a za jedan postotni bod

Nedavno su analitičari Goldman Sachsa procijenili da će carine ove godine smanjiti rast BDP-a SAD-a za jedan postotni bod. Ipak, dionice u SAD-u dosegle su nove rekordne vrijednosti jer su strahovi koji su zahvatili financijska tržišta nakon Trumpove objave takozvanog carinskog Dana oslobođenja u travnju oslabili.

Povjerenje potrošača je poraslo, cijene su ostale pod kontrolom, a tržište rada i dalje stabilno raste. Dio toga dolazi iz toga što je prethodna neizvjesnost razriješena, rekao je Ernie Tedeschi, direktor za ekonomiju u Budget Labu Sveučilišta Yale, koji predviđa da će carine smanjiti rast za otprilike 0,8 postotnih bodova ove godine.

"Postoji velika razlika između riječi 'dobro' i 'recesija'. Postoji ta sredina koja nije sjajna. I mislim da je to ono s čime se sada suočavamo kad su carine u pitanju", objasnio je Tedeschi za BBC.

Ali Tim Quinlan, viši ekonomist u Wells Fargu, rekao je da ljudi možda podcjenjuju rizike. Potrošnja potrošača na diskrecijske usluge, poput vožnje taksijem ili zračnog prijevoza, pala je u prvih pet mjeseci ove godine - što se događalo samo tijekom ili odmah nakon recesija.

Quinlan kaže da to ne mora nužno značiti da je recesija pred vratima, ali je upozorio da je to pobudilo sumnje u sposobnost potrošača da i dalje podupiru gospodarstvo. Kako zalihe robe proizvedene prije carina presušuju, a 1. kolovoza se približava, puni učinci mjera osjetit će se u mjesecima koji slijede.

"Ljudi su nekako nastavili dalje, ali kada carine budu uvedene u kolovozu, vratit ćemo se na staro", rekla je Julie Robbins, glavna izvršna direktorica Earthquaker Devicesa, proizvođača opreme za gitare iz Ohija.

"Carina je najveća prijetnja poslovanju"

Kompanija koja zapošljava oko 34 ljudi ove je godine odgodila nova zapošljavanja i kupnje jer joj se dobit smanjuje, a troškovi rastu. Planira povećati cijene, ali još ne zna koliko. Prodaja izvan SAD-a, koja čini oko 40 % poslovanja, već je pala, što Robbins djelomično pripisuje negativnoj percepciji Amerikanaca, dijelom i zbog carina.

"Carine i aktualna politika trgovinskog rata vidim kao najveću prijetnju našem poslovanju", rekla je Robins: "Toliko je načina na koje bi ovo moglo krenuti u krivom smjeru."