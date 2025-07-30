Dvije trećine Njujorčana podržava hapšenje Benjamina Netanjahua

Anketa koju je proveo američki portal Semafor pokazuje da dvije trećine građana Njujorka (New York) podržava stavove kandidata za gradonačelnika Zohrana Mamdanija (Zohran Mamdani) u vezi sa Izraelom i premijerom te zemlje, Benjaminom Netanjahuom (Benjamin Netanyahu).

Kako navodi Semafor, čak 63 posto Njujorčana smatra ispravnim Mamdanijev stav da bi Netanjahua trebalo uhapsiti ukoliko bi došao u ovaj grad.

Također, veliki broj ispitanika smatra da Izrael u Gazi „vrši genocid nad Palestincima“, te da Sjedinjene Američke Države (SAD) trebaju obustaviti finansijsku pomoć Izraelu.

Važno je napomenuti da je anketa sprovedena među glasačima Demokratske stranke, koji u Njujorku čine veliku većinu.

Rezultati ankete pokazuju i da su demokratski političari koji nisu podržali Mamdanija veoma nepopularni, dok je najpopularnija politička figura u gradu kongresmenka Aleksandrija Okasio-Kortez (Alexandria Ocasio-Cortez), zastupnica iz Njujorka.

Podsjećamo, Mamdani je više puta naglasio da bi, u slučaju izborne pobjede, zatražio hapšenje Netanjahua prema nalogu Međunarodnog krivičnog suda ako bi premijer Izraela posjetio grad.

Također, tokom predizbornih debata, Mamdani se razišao sa ostalim kandidatima kada je riječ o izboru prve strane zemlje koju bi posjetili nakon eventualne pobjede.

Dok su ostali kandidati navodili Izrael, Mamdani je izjavio da bi ostao u Njujorku (New York), kako bi bio „dostupan svakom građaninu u svakom trenutku“.

Izbori za gradonačelnika Njujorka zakazani su za novembar ove godine.