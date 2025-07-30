Francuska Polinezija izdala upozorenje na cunami: Posebno ugrožena tri otoka

Vlasti Francuske Polinezije izdale su upozorenje na cunami za arhipelag Markeških ostrva, navodeći da valovi visine do 2,2 metra mogu stići do otoka Ua Huka, Nuku Hiva i Hiva Oa tokom noći.

Drugi arhipelazi u Francuskoj Polineziji mogli bi biti pogođeni znatno manjim valovima, ali evakuacija u tim područjima nije potrebna, dodaje se.

Francuska Polinezija, poluautonomna teritorija Francuske, predstavlja ogroman arhipelag smješten u južnom Tihom okeanu. Sastoji se od 118 ostrva raspoređenih na preko 5,3 miliona kvadratnih kilometara, što je približno veličini Evrope.