Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

PRIPREME ZA UDAR

Francuska Polinezija izdala upozorenje na cunami: Posebno ugrožena tri otoka

Drugi arhipelazi mogli bi biti pogođeni znatno manjim valovima, ali evakuacija u tim područjima nije potrebna

Područje koje je u opasnosti. Gulf Today

Dž. R.

30.7.2025

Vlasti Francuske Polinezije izdale su upozorenje na cunami za arhipelag Markeških ostrva, navodeći da valovi visine do 2,2 metra mogu stići do otoka Ua Huka, Nuku Hiva i Hiva Oa tokom noći.

Drugi arhipelazi u Francuskoj Polineziji mogli bi biti pogođeni znatno manjim valovima, ali evakuacija u tim područjima nije potrebna, dodaje se.

Francuska Polinezija, poluautonomna teritorija Francuske, predstavlja ogroman arhipelag smješten u južnom Tihom okeanu. Sastoji se od 118 ostrva raspoređenih na preko 5,3 miliona kvadratnih kilometara, što je približno veličini Evrope.

# CUNAMI
# UPOZORENJE
# FRANCUSKA POLINEZIJA
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.