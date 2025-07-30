Tramp šokirao svijet, Pakistan postaje partner SAD za naftu: "Možda je bude kupovala i Indija"

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Trump) nastavlja s jačanjem trgovinskog pritiska na međunarodnoj sceni, a posljednje poruke s njegove platforme Truth Social jasno su bile usmjerene prema Indiji, Rusiji i državama za koje tvrdi da "ne igraju pošteno".

U jednoj od najnovijih objava, Tramp je najavio da Bijela kuća "intenzivno radi na trgovinskim sporazumima", te otkrio da je već postignut dogovor s Pakistanom o zajedničkom razvoju velikih rezervi nafte.

- Možda jednog dana Pakistan bude prodavao naftu Indiji, ko zna - napisao je Tramp, ne propustivši priliku da bocne indijsku vladu.

Najavio je i sastanak s južnokorejskom trgovinskom delegacijom, dodavši da će razmotriti njihovu ponudu o smanjenju postojećih carina koje trenutno iznose 25 posto. Istakao je kako mnoge države žele "usrećiti SAD", te da mu svakodnevno pristižu prijedlozi o carinskim ustupcima.

"Sve ovo će pomoći u značajnom smanjenju našeg trgovinskog deficita. Cijeli izvještaj biće objavljen kada za to dođe vrijeme", poručio je američki predsjednik.

Nove mjere protiv Indije

Trampove izjave uslijedile su svega nekoliko sati nakon što je najavio uvođenje novih, rigoroznih carinskih mjera protiv Indije.

Iako je Indiju nazvao "prijateljem", Tramp je žestoko kritikovao njenu trgovinsku politiku, najavivši uvođenje carina od 25 posto na indijsku robu počevši od 1. augusta, uz dodatnu "kaznu" zbog kupovine ruske vojne opreme i energenata.

- Indija ima ogroman trgovinski suficit u odnosu na SAD. Kupovali su ogromne količine vojne opreme i energije od Rusije, u vrijeme kada cijeli svijet traži da Rusija prestane s ratom u Ukrajini. To nije prihvatljivo - poručio je Tramp.

Posebno je kritikovao carinske i netarifne barijere koje, kako tvrdi, Indija primjenjuje na američku robu.

- Indijske barijere su među najnapornijima i najodvratnijima na svijetu. Vrijeme je da se to promijeni", dodao je.

Globalni trgovinski rat

Prema podacima iz Vašingtona, ukupna trgovinska razmjena između SAD-a i Indije u 2024. godini iznosila je 129,2 milijarde dolara, pri čemu je američki deficit premašio 45,7 milijardi dolara. Iako je Indija deseti najveći trgovinski partner SAD-a, to nije spriječilo Trampa da pokrene carinske mjere.

Njegovi istupi dolaze u trenutku kada raste međunarodni pritisak na Moskvu, dok brojne zemlje žure da s Bijelom kućom postignu sporazume prije 1. augusta – roka koji je sam Tramp postavio.

U međuvremenu, Vašington i Brisel postigli su dogovor kojim će se carine na većinu robe iz Evropske unije ograničiti na 15 posto, čime je izbjegnuto ranije najavljeno povećanje na 30 posto. Postignuti su i sporazumi s Japanom, Vijetnamom i Ujedinjenim Kraljevstvom, dok su pregovori s Kinom ostali u preliminarnoj fazi.