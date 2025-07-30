Kanada će u septembru priznati Palestinu

Kanadski premijer Mark Karni (Mark Carney) izjavio je da će njegova zemlja u septembru priznati Palestinu kao nezavisnu državu.

- Kanada je već dugo posvećena rješenju o dvije države – nezavisnoj, održivoj i suverenoj palestinskoj državi koja će živjeti rame uz rame s državom Izrael, u miru i sigurnosti - kazao je Karni, prenosi CNN.

Ova najava dolazi nakon sličnih poruka iz Francuske, koja je potvrdila da će priznati Palestinu u septembru, te iz Velike Britanije, gdje su vlasti poručile da će to učiniti ukoliko Izrael ne prihvati uvjete koji uključuju prekid vatre u Pojasu Gaze.

- Kanada planira priznati državu Palestinu na 80. zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija - istaknuo je Karni.

- Naš korak temelji se na činjenici da se Palestinska uprava obavezala provesti prijeko potrebne reforme - dodao je.

Premijer je također naveo da ga je predsjednik Palestinske uprave Mahmud Abas (Mahmoud Abbas) uvjerio kako će njegova administracija 2026. godine organizirati dugo odlagane izbore, na kojima, kako je rekao, Hamas "neće igrati nikakvu ulogu“"