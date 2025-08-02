Video / Španija iz aviona izbacila 12 tona pomoći za Gazu: Hrana za 11.000 ljudi

A. H. K.

2.8.2025

U nastojanju da odgovori na humanitarnu katastrofu u Pojasu Gaze, špansko ratno zrakoplovstvo izvelo je akciju iz zraka, tokom koje je 12 tona humanitarne pomoći spušteno pomoću 24 padobrana. 

Prema procjenama španskih vlasti, ovim putem je osigurana hrana za oko 11.000 Palestinaca.

Pored ove zračne isporuke, Španija je i među rijetkim zemljama koje ustrajno pokušavaju pomoći stanovništvu Gaze i putem kopnenih ruta, iako su brojni konvoji zaustavljeni na granici s Egiptom ili Izraelom.

Uz Veliku Britaniju i Francusku, Španija je tako postala treća evropska zemlja koja se odlučila za dostavu pomoći iz zraka, u trenutku kada je biološki opstanak stanovništva u Gazi ozbiljno ugrožen zbog najnižih isporuka hrane i osnovnih potrepština do sada.

Ministar vanjskih poslova Španije oštro je kritikovao politiku koju Izrael vodi prema distribuciji humanitarne pomoći u Pojasu Gaze ističući da je neophodno otvoriti kopnene koridore.

- Glad kojoj je Gaza izložena je nepodnošljiva. Pomoć mora ulaziti kopnenim putem u velikim količinama i trajno - rekao je Hose Manuel Albarez (Jose Manuel Albares).

