Izraelski doseljenici predvođeni ministrom Ben-Gvirom upali u džamiju Al-Aksa

Izraelski ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben-Gvir, poznat po krajnje desničarskim stavovima, predvodio je jutros masovni i provokativni upad ilegalnih izraelskih doseljenika u kompleks džamije Al-Aksa u okupiranom Istočnom Jerusalemu, povodom jevrejskog vjerskog obilježavanja Tisha B'Ava, javlja Anadolija.

Prema podacima Islamskog vakufa u Jerusalemu, najmanje 1.251 nelegalni izraelski doseljenik upao je u kompleks džamije tokom jutra, izvodeći talmudističke rituale, pjevajući i plešući, sve pod snažnom policijskom zaštitom.

Među učesnicima je bio i poslanik stranke Likud Amit Halevi, koji se pridružio Ben-Gviru u onome što su palestinski zvaničnici nazvali neviđenom eskalacijom političkog i vjerskog huškanja, prenosi palestinska agencija Wafa.

Guvernerat Jerusalema upozorio je na ozbiljnost ove organizirane, masovne provokacije, nazvavši je sistematskim kršenjem svetosti džamije Al-Aksa i prava muslimanskih vjernika.

Napad na vjernike i novinare

Upad je uključivao i fizičke napade na muslimanske vjernike, novinare i čuvare džamije.

Ben-Gvir je iz samog kompleksa poručio: "Brdo Hrama pripada Jevrejima i mi ćemo ovdje ostati zauvijek", što je izazvalo talas međunarodnih osuda.

Nelegalni marš

Nekoliko sati prije toga, Ben-Gvir je predvodio i nelegalni marš doseljenika kroz staru jezgru Jerusalema, nešto poslije ponoći.

Ove događaje organizovale su ekstremističke grupe koje zagovaraju jevrejsku kontrolu nad kompleksima islamskih svetinja i koje su pozvale na masovni ulazak u Al-Aksu povodom Tisha B'Ava, kojeg nazivaju godišnjicom uništenja Hrama.

Dodali su da otvorena podrška izraelske vlade tim ekstremističkim grupama ohrabruje pokušaje da se promijeni vjerski i pravni status džamije Al-Aksa.

Džamija Al-Aksa smatra se trećim najsvetijim mjestom za muslimane. Jevreji područje nazivaju Brdom Hrama, tvrdeći da su se tu nekada nalazili dva drevna jevrejska hrama.

Izrael je okupirao Istočni Jerusalem, gdje se nalazi Al-Aksa, tokom arapsko-izraelskog rata 1967. godine, a 1980. je anektirao cijeli grad, potez koji nikada nije priznala međunarodna zajednica.