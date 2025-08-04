Bivši premijer Izraela: Postali smo izopćena država, ono što radimo u Gazi je rat istrebljenja

Bivši premijer Izraela Ehud Olmert, koji je zemljom upravljao od 2006. do 2009. godine, kritikovao je izraelske vojne operacije u Gazi i kazao da one nemaju jasan cilj.

Kako Britanija, Francuska i Kanada otvaraju pitanje priznavanja palestinske države, tradicionalni saveznici Izraela počinju se povlačiti, a Olmert je naveo da aktuelni premijer Benjamin Netanjahu i njegova desničarska koalicija mogu za to kriviti samo sebe.

- Postoji sve veći jaz između užasnih zločina koje je Hamas počinio nad Izraelcima 7. oktobra i onoga što sada radimo Palestincima. Postali smo izopćena država - rekao je Olmert za Politiko.

Dodao je da je aktuelni njemački kancelar Fridrih Merc (Friedrich Merz) pod sve jačim pritiskom unutar zemlje da se pridruži drugim članicama EU i kazni Izrael zbog Gaze, što bi označilo prelomni trenutak u dosadašnjoj nepokolebljivoj podršci Berlina.

- Gubimo vrstu međunarodne podrške koja je Izrael uvijek vezivala za najjače, najmoćnije i najvažnije, najprosvjećenije dijelove zapadnog svijeta. Ono što radimo u Gazi je rat istrebljenja - naglasio je.

Također je upozorio da bi prijedlog izraelske vlade da se stanovnici Gaze okupe u takozvani 'humanitarni grad' – koji on upoređuje sa koncentracionim logorom – bio ekvivalentan etničkom čišćenju, te da su visoki izraelski vojni komandanti oprezni prema toj ideji.