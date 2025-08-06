Ministar zdravstva Kenedi ukinuo finansiranje za razvoj mRNA vakcine

Američko Ministarstvo zdravstva i socijalnih usluga (HHS) donijelo je odluku da prestane finansirati razvijanje vakcine mRNA koje se razvijaju za suzbijanje virusa poput gripe i covid-19, a dosad su imali na raspolaganju 500 miliona dolara.

Kritike zbog odluke

Ovaj potez će utjecati na 22 projekta koje vode velike farmaceutske kompanije, uključujući Pfizer i Modernu, za vakcine protiv ptičje gripe i drugih virusa, saopštio je HHS.

Ministar zdravstva Robert F. Kenedi Džunior (Robert F. Kennedy Jr.), skeptik prema vakcinama, objavio je da povlači finansiranje zbog tvrdnji da "tehnologija mRNA predstavlja više rizika nego koristi za ove respiratorne viruse".

Ljekari i zdravstveni stručnjaci kritikovali su Kenedijevo dugogodišnje osporavanje sigurnosti i efikasnosti vakcina i njegove stavove o zdravstvenoj politici.

- Razvoj mRNA vakcina usmjerenih protiv covid-19 bio je ključan za usporavanje pandemije i spašavanje miliona života - rekao je Piter Lutri (Peter Lurie), bivši službenik američke Uprave za hranu i lijekove.

Rekao je za BBC da je promjena to što SAD "okreću leđa jednom od najperspektivnijih alata za borbu protiv sljedeće pandemije".

U saopštenju, Kenedi je rekao da je njegov tim "pregledao nauku, saslušao stručnjake i djelovao".

- Podaci pokazuju da ove vakcine ne štite efikasno od infekcija gornjih disajnih puteva poput covida i gripe - rekao je.

Rekao je da odjeljenje preusmjerava finansiranje prema "sigurnijim i širim platformama vakcina koje ostaju efikasne čak i kada virusi mutiraju".

Niz koraka

Kenedi je također tvrdio da mRNA vakcine mogu pomoći "u podsticanju novih mutacija i zapravo produžiti pandemije jer virus stalno mutira kako bi izbjegao zaštitne efekte vakcine".

Zdravstveni stručnjaci su rekli da virusi mutiraju bez obzira na to da li postoje vakcine za njih.

Od preuzimanja dužnosti, Kenedi je poduzeo niz koraka kako bi transformirao način na koji nacionalno zdravstveno ministarstvo razvija i regulira vakcine.

U junu je otpustio svih 17 članova odbora koji izdaje službene vladine preporuke o imunizaciji, zamijenivši ih nekim ljudima koji su kritikovali sigurnost i efikasnost vakcina.

Također je uklonio vakcinu protiv koronavirusa iz preporučenog rasporeda imunizacije Centra za kontrolu i prevenciju bolesti za zdravu djecu i trudnice.