Afganistanske žene žive pod brojnim zabranama: Našle su način da zaobiđu jednu od njih

Otkako su talibani preuzeli vlast u Afganistanu, došlo je do uvođenja novih pravila i zabrana. Posebno su bie pogođene žene koje više nisu smjele ići ni u park, naručiti hranu u restoranima, raditi. Međutim, jedna od zabrana koju su smatrale najokrutnijom jeste zabrana školovanja, osim osnovne škole.

Besplatni kurs

Studentica farmakologije Sodabu dokazala je da može tome "stati u kraj" te je na internetu pronašla besplatni kurs kompjuterskog kodiranja za žene u Afganistanu dok predavanja drži afganistanska izbjeglica koja živi u Grčkoj.

- Nove vještine su mi pomogle da vratim samopouzdanje i jasnoću - rekla je ona.

Kursevi su dio Afghan Geeksa, kompanije koju je stvorio Murtaza Jafari koji je u Grčku stigao brodom iz Turske prije mnogo godina kao izbjeglica tinejdžer.

On je za AP rekao da online kursevi znače izraz zahvalnosti za pomoć koju je i sam dobio u stranoj zemlji.

- Glavni cilj je bio da vratim zajednici, posebno afganistanskim ženama, ono što sam dobio besplatno od drugih ljudi besplatno - rekao je on.

Jafari trenutno ima 28 učenica u Afganistanu u tri razreda: početni, srednji i napredni.

Osim podučavanja, on također mentorira svoje studente u pronalaženju online stažiranja i poslova koristeći svoje nove vještine. Za žene u zemlji u kojoj su gotovo sve profesije zabranjene, prilika za online rad je spas.

Veliki tim

Najkvalificiraniji se pridružuju njegovom timu u Afghan Geeksu koji također nudi usluge izrade web stranica i kreiranja chatbotova. Sada ima nekoliko klijenata iz Afganistana, Sjedinjenih Američkih Država, Ujedinjenog Kraljevstva i Evrope.

Zuhal je također državljanka ove zemlje koja je prije godinu i po udružila snage sa univerzitetskim profesorom kako bi pokrenula online akademiju za žene. Ono što je počelo kao tim od pet ljudi, sada ima ekipu od 150 nastavnika i administratora i više od 4.000 učenika.

Akademija Vision Online University sada vodi kurseve iz niza predmeta - od psihologije i stranih jezika do studija Kur'ana, sestrinstva i javnog govora.

- Ja ovo radim jer imam cilj, a to je podrška djevojčicama. Ako to zaustavim, više od 4.000 ili 5.000 djevojčica će ponovo biti depresivno - navela je ona.