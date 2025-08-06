Hirošima obilježava 80 godina od bacanja atomske bombe

U Japanu je u srijedu ujutro održana minuta šutnje povodom obilježavanja 80 godina otkako su Sjedinjene Američke Države bacile atomsku bombu na grad Hirošimu, prenosi Anadolu.

Ceremoniji je prisustvovao japanski premijer Šigeru Išiba (Shigeru Ishiba), zajedno s predstavnicima iz cijelog svijeta i gradonačelnikom Hirošime Kazumijem Matsuijem.

Matsui je upozorio na ubrzani trend vojnog naoružavanja i ideju da su nuklearno oružje i dalje nužni za nacionalnu odbranu, nazivajući to grubim zanemarivanjem lekcija koje je međunarodna zajednica trebala naučiti iz tragedija historije, objavio je BBC.

Drugi svjetski rat završio je kapitulacijom Japana nakon bacanja bombi na Hirošimu i Nagasaki.

Dana 6. augusta 1945. godine u 8.15 sati po lokalnom vremenu, četiri tone teška bomba od obogaćenog urana, nazvana "Mali dječak", eksplodirala je iznad Hirošime, uništivši oko 90 posto grada. Oko 80.000 ljudi umrlo je gotovo odmah. Kasnije, kao posljedica eksplozije, ukupan broj žrtava dosegao je oko 140.000.

Tri dana kasnije, slična sudbina zadesila je i japanski grad Nagasaki. Eksplozija bombe nazvane "Debeljko" s jezgrom od plutonija odnijela je oko 40.000 života, a kasnije je umrlo oko 30.000 ljudi.

Dana 15. augusta 1945. godine Japan je kapitulirao, a Drugi svjetski rat završio je i u azijsko-pacifičkoj regiji.