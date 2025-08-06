Pet vojnika ranjeno u pucnjavi u američkoj vojnoj bazi u Džordžiji

Pet vojnika ranjeno je u srijedu u pucnjavi koja se dogodila u američkoj vojnoj bazi Fort Stewart u saveznoj državi Džordžiji, saopćile su vojne vlasti.

- Svi vojnici su zbrinuti na licu mjesta i prebačeni u bolnicu Winn Army Community na daljnje liječenje. Nema aktivne prijetnje zajednici - saopćeno je na službenoj Facebook stranici vojnog aerodroma Fort Stewart Hunter (FSHAA).

Napadač je uhapšen, a područje 2. oklopne brigade borbenog tima (2ABCT) i dalje je pod blokadom.

- Incident je i dalje pod istragom i neće biti objavljene dodatne informacije dok se istraga ne završi - naveli su iz FSHAA.

Glasnogovornica Bijele kuće Kerolajn Levit (Karoline Leavitt) potvrdila je da je predsjednik Donald Tramp (Trump) obaviješten o događaju.

- Bijela kuća prati situaciju - napisala je na platformi X.

Guverner Džordžije Brajan Kemp (Brian Kemp) saopćio je da njegov ured ostaje "u bliskom kontaktu" s policijom na terenu.

- Žrtve, njihove porodice i sve one koji se odazovu pozivu da služe državi držimo u našim srcima i molitvama, i molimo stanovnike Džordžije svugdje da učine isto - poručio je Kemp na X-u.

U međuvremenu, FBI-jev ured u Atlanti saopćio je da je svjestan incidenta i da sarađuje s Odjelom za kriminalističke istrage vojske, u slučaju potrebe za dodatnom pomoći.