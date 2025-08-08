Američki meteorolozi na oprezu: Približava se vrhunac sezone uragana

Ovogodišnja sezona uragana na Atlantiku do sada protiče neuobičajeno mirno, ali američki meteorolozi s velikom pažnjom prate situaciju, jer površinske temperature oceana dostižu rekordne vrijednosti.

Na Atlantiku su ove godine zabilježene četiri tropske oluje, ali još nijedan uragan.

Nacionalni centar za uragane (NHC) trenutno prati dvije potencijalne zone za razvoj oluja – jednu uz jugoistočnu obalu Sjedinjenih Američkih Država, a drugu u centralnom dijelu Atlantika. Iako su šanse za jačanje oba sistema zasad niske, izuzetno visoke temperature mora izazivaju ozbiljnu zabrinutost.

Pogonsko gorivo za oluje

Američka Nacionalna agencija za istraživanje okeana i atmosfere (NOAA) potvrdila je svoje prognoze u najnovijem izvještaju: "Kako sezona uragana na Atlantiku ulazi u svoj istorijski vrhunac, atmosferski i okeanski uslovi i dalje pogoduju natprosječnoj sezoni, kao što je NOAA prvi put predvidjela u maju."

Jedan od ključnih faktora koji se navodi jeste iznadprosječno topla površina mora u tropskom Atlantiku i Karipskom moru, što može znatno povećati jačinu oluja.

Podaci Laboratorije za fizičke nauke NOAA-e pokazuju da su snažni toplotni talasi zahvatili veći dio sjevernog Atlantika.

Majkl Louri, stručnjak za uragane iz Majamija, objavio je podatke koji ukazuju na rekordno visoke temperature mora u zapadnom Atlantiku i Meksičkom zalivu. Toplija mora djeluju kao gorivo za oluje, dajući im potrebnu energiju da prerastu u razorne uragane.

U prethodnim godinama posljedice su već bile vidljive. Tokom 2024. godine, morski toplotni talasi potaknuli su nastanak uragana Helena i Milton, koji su izazvali štetu od više milijardi dolara. Sezona 2023. zabilježila je četvrti najveći broj imenovanih oluja od početka mjerenja 1950. godine.

Rastuće globalne temperature doprinose sve intenzivnijim i dugotrajnijim toplotnim talasima, što je direktna posljedica klimatskih promjena i doprinosi nastanku snažnijih uragana.

Temperatura mora nije jedini razlog za zabrinutost. Erik Veb, meteorolog pri Ministarstvu odbrane SAD-a, još je u julu upozorio:

- Iskreno sam sada uvjereniji u to nego što sam bio tada - rekao je Veb za Washington Post, ističući da kombinacija toplih mora i obrazaca vazdušnog pritiska može usmjeriti više oluja prema istočnoj obali SAD-a nego što je to uobičajeno.

Dodatni rizik

Dodatni rizik donosi i Madden-Džulijanova oscilacija (MJO), veliki klimatski poremećaj koji se kreće širom planete. Prema modelima, ovaj fenomen bi mogao pojačati aktivnost u Atlantiku nakon 15. avgusta.

Iako sezona uragana svoj vrhunac obično dostiže u septembru, ovogodišnji ekstremni uslovi mogli bi ubrzati razvoj oluja.

Čak i slabije oluje već su pokazale svoju destruktivnu moć. Ostaci tropske oluje Beri izazvali su smrtonosne poplave u Teksasu, dok je oluja Šantal nanijela ozbiljnu štetu u Sjevernoj Karolini. Zajednice pogođene ovim nepogodama, koje se još uvijek oporavljaju, sada su posebno ranjive na sve oluje koje tek dolaze.