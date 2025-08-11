Nacionalna garda čeka signal iz Bijele kuće: Spremaju se za raspoređivanje u Vašingtonu

U glavnom gardu SAD, Vašingtonu, američka vojska se priprema za aktiviranje stotina pripadnika Nacionalne garde. Tu informaciju potvrdila su dva američka zvaničnika za Retuters, pod uvjetom anonimnosti.

Oni su kazali da konačnu odluku još treba donijeti američki predsjednik Donald Tramp (Trump), ali da su vojnici spremni za raspoređivanje.

Jedan od zvaničnika rekao je da nije jasno šta bi tačno vojnici radili, ali bi mogli učestvovati u naporima da se zaštite savezni agenti ili čak obavljati administrativne zadatke kako bi se oslobodili resursi za službenike za provođenje zakona.

Naredbu za njihovo raspoređivanje u Vašington je najavio Tramp, koji je govorio o "užasnoj situaciji" u glavnom gradu SAD.

Tramp je govorio o problemima s kriminalom i velikim brojem beskućnika u Vašingtonu, te je nagovijestio da će, kao što je to ranije uradio u Los Angelesu, aktivirati Nacionalnu gradu.

Ipak, stručnjaci za pravo iz SAD podsjećaju da Vašington, odnosno Distrikt Kolumbija, ima specijalan status koji se ne može porediti sa saveznom državom.

Drugim riječima, nije potpuno jasno da li Tramp ima pravo da aktivira trupe Nacionalne grade u Vašingtonu gdje konačnu riječ imaju lokalne vlasti i američki Kongres.

Zbog aktiviranja trupa u Los Anđelesu je već pokrenuto nekoliko pravnih procesa, te je došlo do političkih tenzija između Bijele kuće i guvernera Kalifornije Gevina Njusoma (Gavin Newsom), te drugih političara iz Demokratske stranke.