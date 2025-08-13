Novi užas u Gazi: Šire se bolesti otporne na antibiotike

Dok rat u Gazi ulazi u svoj 22. mjesec, razoreni teritorij suočava se sa još jednom prijetnjom, širenjem bolesti otpornih na antibiotike. Medicinske potrepštine su oskudne.

Prisutnost bakterija

Prema podacima iz bolnice al-Ahli, jednog od rijetkih labaratorija koji još funkcioniše, dvije trećine od više od 1.300 uzoraka uzetih tokom 10 mjeseci prošle godine pokazale su prisutnost bakterija otpornih na više lijekova.

To znači duže i teže bolesti, brži prijenos infekcija, veći broj amputacija i nažalost više smrtnih slučajeva.

-Riječ je o strašnoj slici. Ovo povećava rizik od smrti i kod uobičajnih infekcija, poručila je Kristel Muslej (Krystel Moussally) iz organizacije Ljekari bez granica

Zdravstveni sistem uništen

Autor studije Bilal Irfan opisao je rezultate kao posebno alarmantne dodajući da je stvarni razmjer problema nemoguće utvrditi jer su gotovo svi labaratoriji uništeni, a mnogi medicinari ubijeni.

Ne samo da je zdravstveni sistem u Gazi uništen, već i sanitarni sistem odlaganja smeća i krutog odpada a glad je raširena među 2,3 miliona stanovnika.

Zalihe medicinske opreme

Svjetska zdravstvena organizacije u utorak je izjavila bi Izrael trebao dopustiti unošenje više zaliha medicinske opreme.

-Želimo se opskrbiti, a svi čujemo da je dopušteno unošenje više humanitarne pomoći – pa, to se još ne događa ili se događa presporim tempom, rekao je Rik Peperkon (Rik Peeperkorn), predstavnik WHO-a na palestinskim teritorijima.

Peperkon je također istakao da samo 50 posto bolnica i 38 posto zdravstvene zaštite djelimično funkcioniše.

-Opća zdravstvena situacija i dalje je katastrofalna. Glad i pothranjenost i dalje haraju Gazom, rekao je.

Autori studije Irfan i drugi autori su za časopis Lanket ( Lancet) da će prijetnja od bakterija otporna na lijekove eskalirati, ako se ne prekine izraelska ofanziva i namjerno ciljanje bolnica.