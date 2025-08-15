UOČI SAMITA

Putin stiže u blindiranoj limuzini na Aljasku

I. H.

15.8.2025

Ruski predsjednik Vladimir Putin je snimljen kako u blindiranoj limuzini, u pratnji velikog konvoja prolazi zatvorenim cestama uoči samita.

Na snimkama se vidi niz crnih vozila koji prolaze velikom brzinom uz policijsku pratnju.


Pojačane mjere sigurnosti su uslijedile dok se Putin priprema za sastanak sa Trampom. Razgovori će se fokusirati na prekid vatre sa Ukrajinom.

Tramp je izjavio ranije da ako razgovor krene loše, da će se završiti brzo, a ako bude uspješan da će mir biti postignut u relativnoj budućnosti.

Službeni početak razgovora zakazan je za 21 sat, u zračnoj bazi Elmendorf. 

Prema najavi Kremlja, dvojica čelnika prvo će se sastati nasamo uz prevoditelje, a zatim pridružiti pomoćnicima na radnom ručku. Niti Putin ni Tramp neće izlaziti u Anchorage, gdje su prosvjednici postavili transparente podrške Ukrajini, prenosi Daily Mail.


