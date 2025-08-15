Tramp iznenada pozvao norveškog ministra, raspitao se za Nobelovu nagradu

Američki predsjednik Donald Tramp prošlog mjeseca iznenada je pozvao norveškog ministra finansija Jensa Stoltenberga kako bi razgovarali o carinama, ali i o svojoj kandidaturi za Nobelovu nagradu za mir.

Norveški list Dagens Næringsliv prvi je objavio ovu informaciju, koju je kasnije sam Stoltenberg potvrdio za vanjskopolitički magazin Politico. Prema pisanju lista, ovo nije prvi put da je Tramp u razgovoru sa Stoltenbergom spomenuo Nobelovu nagradu za mir.

- Istina je da me je predsjednik Tramp nazvao nekoliko dana prije razgovora s premijerom (Norveške Jonasom Gahrom) Storeom. Nekoliko članova Trampovog kabineta također je učestvovalo u razgovoru, među kojima su američki ministar finansija Skot Besent i američki zvaničnik Džejmison Grir - izjavio je Stoltenberg, bivši generalni sekretar NATO-a, za Politico.

On je istakao da su razgovarali o ekonomskoj saradnji, ali nije želio otkrivati detalje razgovora. Prema pisanju Politica, današnji susret Trampa s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom na Aljasci mogao bi biti test za njegovu eventualnu Nobelovu nagradu, jer će se na tom sastanku odlučivati i o sudbini Ukrajine pogođene ruskom agresijom.

Norveški Nobelov komitet svake godine bira dobitnika ove nagrade među stotinama kandidata. Nekoliko zemalja, među kojima su Izrael, Pakistan i Kambodža, nominovale su Trampa za Nobelovu nagradu. Među američkim bivšim predsjednicima koji su dobitnici ove nagrade su Teodor Ruzvelt, Vudrou Vilson, Džimi Karter i Barak Obama.