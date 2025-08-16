Danska premijerka: Nije pravo vrijeme za priznanje Palestine

Danska premijerka Mete (Mette) Frederiksen osudila je "užasne slike" koje dolaze iz Gaze, ali smatra da nije pravo vrijeme za priznavanje palestinske države.

Ovo dolazi u trenutku kada se britanski premijer Kir (Keir) Starmer sprema priznati palestinsku državu u septembru, osim ako Izrael ne ispuni određene uslove, uključujući postizanje primirja i obavezu na dugoročni mirovni proces.

Frederiksen je rekla da je "Danska pristalica palestinske države" te da je to "put naprijed". Ali, ona je rekla i da se priznanje mora dogoditi u trenutku kada se može stvoriti "održiva i demokratska država u Palestini bez utjecaja Hamasa".

"I naravno, to se mora dogoditi uz obostrano priznanje Izraela. Svako ima pravo na mir i sigurnost", navela je ona te dodala:

"Priznavanje Palestine ovdje i sada neće pomoći hiljadama djece koja se trenutno bore za svoj opstanak. Bez obzira koliko to želite. Umjesto toga, moramo povećati pritisak i na Izrael i na Hamas. Danska će predsjedavati Evropskom unijom narednih šest mjeseci. Posebnu ulogu u kojoj ćemo raditi na povećanju pritiska".