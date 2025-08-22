Tel Aviv zabranio ulazak gradonačelniku Barselone zbog protuizraelskih stavova

Gradonačelnik Barcelone Žaume Kolboni (Jaume Collboni) nije mogao ući u Izrael nakon što mu je tamošnja Uprava za stanovništvo i imigraciju u posljednjem trenutku uskratila dozvolu, prenosi izraelski portal Ynet.

Prema navodima hebrejskih medija, Kolboni je trebao večeras doputovati u Izrael, no obaviješten je da mu je ulazak zabranjen zbog prijašnjih protuizraelskih komentara.

Planirana posjeta uključivala je obilazak memorijalnog centra Yad Vashem i susrete s predstavnicima Palestinske uprave, izvještava Channel 12.

Odluka izraelskih vlasti dolazi svega tri mjeseca nakon što je gradsko vijeće Barselone izglasalo prekid institucionalnih odnosa s izraelskom vladom i suspendovalo sporazum o prijateljstvu s Tel Avivom, pozivajući se na rat u Gazi.